Навіть діти просять другу порцію цього супу: простий рецепт з капустою

Змусити дітей їсти "перше" – це ще те завдання. Однак з цим рецептом вам не доведеться навіть старатися!

Легкий капусняк ніколи не буде зайвим у вашому холодильнику. Цей той випадок, коли можна задовольнити будь-чий смак, розповідає портал Kwestia smaku.

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Як приготувати смачний капусняк?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 850 мілілітрів качиного бульйону;

– 650 грамів качиної шиї або крилець;

– 2,5 літра холодної води;

– 1,5 чайної ложки морської солі;

– 1/3 чайної ложки грубо меленого перцю;

– 1 цибулина;

– 2 моркви;

– 1 корінь петрушки;

– шматочок цибулі-порею та селери;

– кілька шматочків сушених білих грибів;

– 1 лавровий лист;

– 1 духмяний перець;

– 100 грамів сирого бекону;

– 2 чайні ложки пшеничного борошна;

– 600 грамів квашеної капусти;

– 1 чайна ложка кмину;

– 1 столова ложка сушеного майорану;

– любисток або петрушка.

Цей суп просять навіть діти / Фото Delikatesy U fukiera

Приготування: