Ця картопля з курочкою зникає зі столу за секунду: такої смакоти ви ще не пробували
Картопелька та курочка – чудовий дует, якому завжди раді. А особливо, якщо приготувати їх в одному виконанні!
Це не просто черговий варіант для сімейної трапези, а справжній кулінарний шедевр. Зовсім трішки старання – і на столі опиниться вкрай апетитна страва, яка зникне зі столу за секунди, розповідає портал "Господинька".
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Як смачно приготувати картоплю з куркою?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 картоплин;
– 3 яйця;
– 2 солодкі перці;
– 1 цибуля;
– петрушка до смаку;
– 40 грамів борошна;
– сіль та перець до смаку;
начинка:
– 1 цибуля;
– 20 мілілітрів олії;
– 200 грамів курячого філе;
– 3 червоні перці;
– 2 зелені перці;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– кмин та пластівці червоного перцю до смаку;
– 20 грамів сиру чеддер;
посипання:
– 100 грамів сиру чедер;
– петрушка до смаку.
Приготування:
- Натріть картоплю на великій тертці, промийте водою від крохмалю та змішайте в мисці з яйцями, борошном, сіллю, перцем, подрібненою цибулею, перцем і петрушкою.
- Викладіть масу рівним шаром на деко з пергаментом, змащеним олією, і випікайте 20 – 25 хвилин при 200 градусах.
- Для начинки обсмажте на олії цибулю до золотистості, додайте шматочки курки й смажте 6 – 7 хвилин.
- Потім докинути кольоровий перець, часник, сіль, спеції (кмин, чилі) та трохи чеддеру, добре перемішавши.
- Трохи охолоджений картопляний корж розріжте на 6 частин, на кожну викладіть м'ясну начинку та згорніть рулетами.
- Викладіть їх на деко, притрусіть зверху чеддером із петрушкою і запікайте ще 15 хвилин при 200 градусів.