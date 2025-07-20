На тарілці не залишиться нічого: готуємо картоплю з лисичками, за яку рідні цілуватимуть руки

Ароматна молода картопля, збагачена яскравим грибним акцентом – це найкращий вибір для літньої вечері. Навіть якщо ви дуже заклопотані, приготування цієї страви точно не додасть вам турбот.

Картопля з лисичками та копченою сметаною така смачна та оригінальна, що ваші рідні не залишать на тарілках жодного шматочка. Вам навіть не потрібно додавати жодного мʼяса – це вже готова трапеза, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм переможниці "МастерШеф" Наталки Нікішиної.

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Як приготувати картоплю з лисичками та запеченою сметаною?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– кілограм молодої картоплі;

– 300 грамів лисичок;

– 1 цибуля шалот;

– 20 грамів вершкового масла;

– часник;

– чебрець;

– сіль та перець;

– оливкова олія;

– кріп;

– сметана 20%.

Приготування:

Молоду картоплю ретельно миємо й відварюємо до м’якості протягом 20 – 30 хвилин. Тим часом дрібно шаткуємо цибулю та обсмажуємо її окремо до золотистого кольору. Лисички також добре промиваємо, викладаємо на суху сковороду й прогріваємо до повного випаровування вологи. Потім додаємо оливкову олію, обсмажену цибулю, трохи подрібненого часнику та гілочку чебрецю. Усе разом смажимо ще 2 – 3 хвилини. Щоб приготувати копчену сметану, рекомендується використати тирсу з черешні. Поміщаємо її в смоукер або вогнетривку миску, підпалюємо, а дим спрямовуємо до невеликої ємності зі сметаною. Накриваємо фольгою та залишаємо на 3 – 5 хвилин для ароматизації. Готову картоплю збагачуємо вершковим маслом і свіжим кропом, добре перемішуємо та викладаємо на тарілку. Поряд розміщуємо обсмажені лисички та подаємо з копченою сметаною.

Смачного!

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