Картофель с лисичками и копченой сметаной такой вкусный и оригинальный, что ваши родные не оставят на тарелках ни одного кусочка. Вам даже не нужно добавлять никакого мяса – это уже готовая трапеза, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм победительницы "МастерШеф" Натальи Никишиной.

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Как приготовить картофель с лисичками и запеченной сметаной?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– килограмм молодого картофеля;

– 300 граммов лисичек;

– 1 лук шалот;

– 20 граммов сливочного масла;

– чеснок;

– тимьян;

– соль и перец;

– оливковое масло;

– укроп;

– сметана 20%.

Приготовление:

Молодой картофель тщательно моем и отвариваем до мягкости в течение 20 – 30 минут. Тем временем мелко шинкуем лук и обжариваем его отдельно до золотистого цвета. Лисички также хорошо промываем, выкладываем на сухую сковороду и прогреваем до полного испарения влаги. Затем добавляем оливковое масло, обжаренный лук, немного измельченного чеснока и веточку тимьяна. Все вместе жарим еще 2 – 3 минуты. Чтобы приготовить копченую сметану, рекомендуется использовать опилки из черешни. Помещаем ее в смоукер или огнеупорную миску, поджигаем, а дым направляем в небольшую емкость со сметаной. Накрываем фольгой и оставляем на 3 – 5 минут для ароматизации. Готовый картофель обогащаем сливочным маслом и свежим укропом, хорошо перемешиваем и выкладываем на тарелку. Рядом размещаем обжаренные лисички и подаем с копченой сметаной.

Приятного аппетита!

Он уже стал легендарным: рецепт десерт, похожего на Kinder.