Картопля з лисичками та копченою сметаною така смачна та оригінальна, що ваші рідні не залишать на тарілках жодного шматочка. Вам навіть не потрібно додавати жодного мʼяса – це вже готова трапеза, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм переможниці "МастерШеф" Наталки Нікішиної.
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Як приготувати картоплю з лисичками та запеченою сметаною?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– кілограм молодої картоплі;
– 300 грамів лисичок;
– 1 цибуля шалот;
– 20 грамів вершкового масла;
– часник;
– чебрець;
– сіль та перець;
– оливкова олія;
– кріп;
– сметана 20%.
Приготування:
Молоду картоплю ретельно миємо й відварюємо до м’якості протягом 20 – 30 хвилин. Тим часом дрібно шаткуємо цибулю та обсмажуємо її окремо до золотистого кольору.
Лисички також добре промиваємо, викладаємо на суху сковороду й прогріваємо до повного випаровування вологи.
Потім додаємо оливкову олію, обсмажену цибулю, трохи подрібненого часнику та гілочку чебрецю. Усе разом смажимо ще 2 – 3 хвилини.
Щоб приготувати копчену сметану, рекомендується використати тирсу з черешні. Поміщаємо її в смоукер або вогнетривку миску, підпалюємо, а дим спрямовуємо до невеликої ємності зі сметаною.
Накриваємо фольгою та залишаємо на 3 – 5 хвилин для ароматизації.
Готову картоплю збагачуємо вершковим маслом і свіжим кропом, добре перемішуємо та викладаємо на тарілку. Поряд розміщуємо обсмажені лисички та подаємо з копченою сметаною.
Смачного!
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