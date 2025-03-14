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14 березня, 15:55
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15 хвилин і вже на столі: картопля в мундирі з хрусткою скоринкою, але без духовки

Марта Касіянчук

Господині можуть приготувати смачну картоплю в мундирі всього за 15 хвилин, не витрачаючи багато часу на приготування на плиті або в духовці. Для цього методу потрібні лише пакет і мікрохвильова піч.

Вона виходить ніжною всередині, ароматною і з привабливою скоринкою. Як приготувати картоплю в мундирі без духовки розповідає 24 Канал з посиланням на 1 хвилина.

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    Картопля в мундирі без духовки

    • Час: 25 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 4 середні картоплини;
    – 2 столові ложки олії;
    – 1 чайна ложка солі;
    – 0,5 чайної ложки чорного перцю;
    – 0,5 чайної ложки паприки або улюблених спецій;
    – 1 зубчик часнику;
    – свіжа зелень або тертий сир для подачі;
    – пакет для запікання.

    Приготування:

    1. Помийте картоплю. Якщо готуєте в мундирі – залиште шкірку, якщо хочете по-селянськи – наріжте на дольки або кружечки.
       
    2. Складіть картоплю в пакет, додайте олію, сіль, перець, паприку, подрібнений часник.
       
    3. Зав'яжіть пакет, залишаючи трохи місця для циркуляції повітря, і струсіть, щоб спеції рівномірно розподілилися. В пакеті ножем зробіть 2 – 3 отвори, щоб виходила пара.
       
    4. Покладіть пакет у мікрохвильовку і готуйте 10 – 12 хвилин на максимальній потужності (800 – 900 ватт). Картопля в цей час добре пропарюється та стає м'якою.
       
    5. Далі розріжте пакет і розгорніть картоплю. Поставте її ще на 3 хвилини у мікрохвильовку без пакета, щоб утворилася золотиста хрустка скоринка. Якщо у мікрохвильовці є режим "Гриль", скористайтеся ним.
       
    6. Готову картоплю посипте зеленню або тертим сиром і подавайте до столу.

    Смачного!

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