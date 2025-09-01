Укр Рус
Краще, ніж піца: 3 картоплини і кілька інгредієнтів — і на вашому столі шедевр
1 вересня, 11:19
2

Краще, ніж піца: 3 картоплини і кілька інгредієнтів — і на вашому столі шедевр

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Картопляна піца стане справжнім подарунком для ваших рідних.
  • Для приготування потрібні інгредієнти, такі як молоко, борошно, яйця, та різноманітні овочі.

Швидко й смачно нагодувати сімʼю – це цілком можливо. І головне – без витрат грошей та часу!

Досвідчені господині вміють створювати кулінарні шедеври з найпростіших інгредієнтів, адже головний секрет – у правильному рецепті та гармонійному поєднанні компонентів. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Смачненьке".

Як приготувати картопляну піцу? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 3 картоплини;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 2 цибулини;
– 2 червоні перці;
– 3 зелені перці;
– 3 яйця;
– сіль до смаку;
– 300 мілілітрів молока;
– 2 склянки борошна;
начинка: 
– 3 помідори;
– 150 грамів сиру чеддер;
– петрушка. 

Приготування

  1. Натираємо три картоплини та замочуємо їх у холодній воді на кілька хвилин. Тим часом на олії ставимо обсмажувати цибулю разом із червоним та зеленим перцем.
  2. Відціджену картоплю змішуємо з підсмаженими овочами. Додаємо яйця, дрібку солі, молоко та борошно.
  3. Отримане ніжне тісто викладаємо на деко й ставимо у духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 30 – 35 хвилин.
  4. Коли основа пропечеться, додаємо зверху тонко нарізані помідори та посипаємо тертим сиром.
  5. Ставимо ще раз у духовку ще на 15 хвилин –  і страва готова!

Смачного!

