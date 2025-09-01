Швидко й смачно нагодувати сімʼю – це цілком можливо. І головне – без витрат грошей та часу!

Досвідчені господині вміють створювати кулінарні шедеври з найпростіших інгредієнтів, адже головний секрет – у правильному рецепті та гармонійному поєднанні компонентів. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Смачненьке". Читайте також Шарлотка і поряд не стоїть: готуємо яблучний пиріг "Невидимка", який зникає в мить Як приготувати картопляну піцу? Час: 1 година

1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 4 столові ложки рослинної олії;

– 2 цибулини;

– 2 червоні перці;

– 3 зелені перці;

– 3 яйця;

– сіль до смаку;

– 300 мілілітрів молока;

– 2 склянки борошна;

начинка:

– 3 помідори;

– 150 грамів сиру чеддер;

– петрушка. Приготування: Натираємо три картоплини та замочуємо їх у холодній воді на кілька хвилин. Тим часом на олії ставимо обсмажувати цибулю разом із червоним та зеленим перцем. Відціджену картоплю змішуємо з підсмаженими овочами. Додаємо яйця, дрібку солі, молоко та борошно. Отримане ніжне тісто викладаємо на деко й ставимо у духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 30 – 35 хвилин. Коли основа пропечеться, додаємо зверху тонко нарізані помідори та посипаємо тертим сиром. Ставимо ще раз у духовку ще на 15 хвилин – і страва готова! Смачного! Що ще смачного приготувати для сімʼї? Вашим рідним точно сподобаються зрази з оригінальною начинкою.

Вони прості у приготуванні та неймовірні смачні.

А ще для них потрібні лише бюджетні інгредієнти.