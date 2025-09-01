Быстро и вкусно накормить семью – это вполне возможно. И главное – без затрат денег и времени!

Опытные хозяйки умеют создавать кулинарные шедевры из самых простых ингредиентов, ведь главный секрет – в правильном рецепте и гармоничном сочетании компонентов. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Смачненьке". Читайте также Шарлотка и рядом не стоит: готовим яблочный пирог "Невидимка", который исчезает в мгновение ока Как приготовить картофельную пиццу? Время: 1 час

1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 2 луковицы;

– 2 красных перца;

– 3 зеленых перца;

– 3 яйца;

– соль по вкусу;

– 300 миллилитров молока;

– 2 стакана муки;

начинка:

– 3 помидора;

– 150 граммов сыра чеддер;

– петрушка. Приготовление: Натираем три картофелины и замачиваем их в холодной воде на несколько минут. Тем временем на растительном масле ставим обжаривать лук вместе с красным и зеленым перцем. Отцеженный картофель смешиваем с поджаренными овощами. Добавляем яйца, щепотку соли, молоко и муку. Полученное нежное тесто выкладываем на противень и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 – 35 минут. Когда основа пропечется, добавляем сверху тонко нарезанные помидоры и посыпаем тертым сыром. Ставим еще раз в духовку еще на 15 минут – и блюдо готово! Приятного аппетита! Что еще вкусного приготовить для семьи? Вашим родным точно понравятся зразы с оригинальной начинкой.

Они просты в приготовлении и невероятно вкусные.

А еще для них нужны только бюджетные ингредиенты.