Опытные хозяйки умеют создавать кулинарные шедевры из самых простых ингредиентов, ведь главный секрет – в правильном рецепте и гармоничном сочетании компонентов. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Смачненьке".
Читайте также Шарлотка и рядом не стоит: готовим яблочный пирог "Невидимка", который исчезает в мгновение ока
Как приготовить картофельную пиццу?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 2 луковицы;
– 2 красных перца;
– 3 зеленых перца;
– 3 яйца;
– соль по вкусу;
– 300 миллилитров молока;
– 2 стакана муки;
начинка:
– 3 помидора;
– 150 граммов сыра чеддер;
– петрушка.
Приготовление:
- Натираем три картофелины и замачиваем их в холодной воде на несколько минут. Тем временем на растительном масле ставим обжаривать лук вместе с красным и зеленым перцем.
- Отцеженный картофель смешиваем с поджаренными овощами. Добавляем яйца, щепотку соли, молоко и муку.
- Полученное нежное тесто выкладываем на противень и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 – 35 минут.
- Когда основа пропечется, добавляем сверху тонко нарезанные помидоры и посыпаем тертым сыром.
- Ставим еще раз в духовку еще на 15 минут – и блюдо готово!
Приятного аппетита!
Что еще вкусного приготовить для семьи?
- Вашим родным точно понравятся зразы с оригинальной начинкой.
- Они просты в приготовлении и невероятно вкусные.
- А еще для них нужны только бюджетные ингредиенты.