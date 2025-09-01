Опытные хозяйки умеют создавать кулинарные шедевры из самых простых ингредиентов, ведь главный секрет – в правильном рецепте и гармоничном сочетании компонентов. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Смачненьке".

Читайте также Шарлотка и рядом не стоит: готовим яблочный пирог "Невидимка", который исчезает в мгновение ока

Как приготовить картофельную пиццу?

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 2 луковицы;

– 2 красных перца;

– 3 зеленых перца;

– 3 яйца;

– соль по вкусу;

– 300 миллилитров молока;

– 2 стакана муки;

начинка:

– 3 помидора;

– 150 граммов сыра чеддер;

– петрушка.

Приготовление:

Натираем три картофелины и замачиваем их в холодной воде на несколько минут. Тем временем на растительном масле ставим обжаривать лук вместе с красным и зеленым перцем. Отцеженный картофель смешиваем с поджаренными овощами. Добавляем яйца, щепотку соли, молоко и муку. Полученное нежное тесто выкладываем на противень и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 – 35 минут. Когда основа пропечется, добавляем сверху тонко нарезанные помидоры и посыпаем тертым сыром. Ставим еще раз в духовку еще на 15 минут – и блюдо готово!

Приятного аппетита!

Что еще вкусного приготовить для семьи?