Опытные хозяйки умеют создавать кулинарные шедевры из самых простых ингредиентов, ведь главный секрет – в правильном рецепте и гармоничном сочетании компонентов. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Смачненьке".

Читайте также Шарлотка и рядом не стоит: готовим яблочный пирог "Невидимка", который исчезает в мгновение ока

Как приготовить картофельную пиццу?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 2 луковицы;
– 2 красных перца;
– 3 зеленых перца;
– 3 яйца;
– соль по вкусу;
– 300 миллилитров молока;
– 2 стакана муки;
начинка:
– 3 помидора;
– 150 граммов сыра чеддер;
– петрушка.

Приготовление:

  1. Натираем три картофелины и замачиваем их в холодной воде на несколько минут. Тем временем на растительном масле ставим обжаривать лук вместе с красным и зеленым перцем.
  2. Отцеженный картофель смешиваем с поджаренными овощами. Добавляем яйца, щепотку соли, молоко и муку.
  3. Полученное нежное тесто выкладываем на противень и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 – 35 минут.
  4. Когда основа пропечется, добавляем сверху тонко нарезанные помидоры и посыпаем тертым сыром.
  5. Ставим еще раз в духовку еще на 15 минут – и блюдо готово!

Приятного аппетита!

Что еще вкусного приготовить для семьи?

  • Вашим родным точно понравятся зразы с оригинальной начинкой.
  • Они просты в приготовлении и невероятно вкусные.
  • А еще для них нужны только бюджетные ингредиенты.