Досвідчені господині вміють створювати кулінарні шедеври з найпростіших інгредієнтів, адже головний секрет – у правильному рецепті та гармонійному поєднанні компонентів. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Смачненьке".

Читайте також Шарлотка і поряд не стоїть: готуємо яблучний пиріг "Невидимка", який зникає в мить

Як приготувати картопляну піцу?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 4 столові ложки рослинної олії;

– 2 цибулини;

– 2 червоні перці;

– 3 зелені перці;

– 3 яйця;

– сіль до смаку;

– 300 мілілітрів молока;

– 2 склянки борошна;

начинка:

– 3 помідори;

– 150 грамів сиру чеддер;

– петрушка.

Приготування:

Натираємо три картоплини та замочуємо їх у холодній воді на кілька хвилин. Тим часом на олії ставимо обсмажувати цибулю разом із червоним та зеленим перцем. Відціджену картоплю змішуємо з підсмаженими овочами. Додаємо яйця, дрібку солі, молоко та борошно. Отримане ніжне тісто викладаємо на деко й ставимо у духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 30 – 35 хвилин. Коли основа пропечеться, додаємо зверху тонко нарізані помідори та посипаємо тертим сиром. Ставимо ще раз у духовку ще на 15 хвилин – і страва готова!

Смачного!

Що ще смачного приготувати для сімʼї?