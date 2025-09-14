На вихідних ні в кого немає бажання витрачати час та сили біля плити. Саме тут на допомогу приходять рецепти, які заклопотані господині вважають справжнім порятунком.

Картопляні зрази з рибною консервою – це простий вихід, коли потрібно швидко нагодувати всю сімʼю. А ще вам не доведеться витрачати коштів, адже всі інгредієнти є дуже дешевими, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Читайте також Чим можна замінити яйця у випічці: неочікувані варіанти, які прийдуть на допомогу

Як приготувати картопляні зрази з консервами?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів вареної картоплі;

– 1 яйце;

– 200 грамів борошна;

– зелень до смаку;

– крохмаль для присипки;

– 375 грамів рибної консерви в олії;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Гарячу відварену картоплю розминаємо в пюре, додаємо яйце, борошно, подрібнену зелень та улюблені спеції. Рибну консерву окремо розминаємо виделкою. На столі, присипаному крохмалем, формуємо коржики з картопляної маси, кладемо начинку та заліплюємо краї, надаючи форму зразів. Обсмажуємо на добре розігрітій сковороді до рум’яної скоринки. Такі ситні й запашні зрази смакують як самостійна страва, а також чудово поєднуються зі свіжими овочами.

А якщо хочеться чогось більш святкового, то спробуйте приготувати зрази з курочкою за рецептом порталу "Янусина кухня".

Як зробити зрази з куркою?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 2 яйця – в тісто і для змащування;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль та перець до смаку;

– панірувальні сухарі;

начинка з курячого філе:

– 500 грамів курячого філе;

– 1 – 2 цибулини;

– приправи;

– трішки грибів;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку ставимо варитися картоплю. Коли вода закипить, додаємо сіль і доварюємо до м’якості. Поки картопля готується, займаємось начинкою. Куряче філе нарізаємо шматочками й обсмажуємо на олії. В кінці додаємо подрібнену цибулю та разом підрум’янюємо. За бажанням у начинку кладемо смажені гриби чи тертий сир. Відварену картоплю розминаємо товкачем або пропускаємо через м’ясорубку. Коли маса трохи охолоне, додаємо яйце, борошно, сіль і перець, добре перемішуємо. З картопляного тіста формуємо коржики, всередину викладаємо начинку й акуратно заліплюємо краї, утворюючи зрази. Щоб маса не липла до рук, злегка зволожуємо їх водою. Потім обвалюємо зрази в панірувальних сухарях. Викладаємо їх на деко з пергаментом, змащуємо збитим яйцем і запікаємо при 180 градусів близько 20 хвилин, доки з’явиться золотава скоринка. Подаємо зі сметаною, грибним соусом або самостійно.

Смачного!

Чим особливим потішити рідних?