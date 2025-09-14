Картопляні зрази з рибною консервою – це простий вихід, коли потрібно швидко нагодувати всю сімʼю. А ще вам не доведеться витрачати коштів, адже всі інгредієнти є дуже дешевими, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати картопляні зрази з консервами?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів вареної картоплі;
– 1 яйце;
– 200 грамів борошна;
– зелень до смаку;
– крохмаль для присипки;
– 375 грамів рибної консерви в олії;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Гарячу відварену картоплю розминаємо в пюре, додаємо яйце, борошно, подрібнену зелень та улюблені спеції.
- Рибну консерву окремо розминаємо виделкою.
- На столі, присипаному крохмалем, формуємо коржики з картопляної маси, кладемо начинку та заліплюємо краї, надаючи форму зразів. Обсмажуємо на добре розігрітій сковороді до рум’яної скоринки.
- Такі ситні й запашні зрази смакують як самостійна страва, а також чудово поєднуються зі свіжими овочами.
Як зробити зрази з куркою?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 2 яйця – в тісто і для змащування;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль та перець до смаку;
– панірувальні сухарі;
начинка з курячого філе:
– 500 грамів курячого філе;
– 1 – 2 цибулини;
– приправи;
– трішки грибів;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку ставимо варитися картоплю. Коли вода закипить, додаємо сіль і доварюємо до м’якості. Поки картопля готується, займаємось начинкою.
- Куряче філе нарізаємо шматочками й обсмажуємо на олії. В кінці додаємо подрібнену цибулю та разом підрум’янюємо. За бажанням у начинку кладемо смажені гриби чи тертий сир.
- Відварену картоплю розминаємо товкачем або пропускаємо через м’ясорубку. Коли маса трохи охолоне, додаємо яйце, борошно, сіль і перець, добре перемішуємо.
- З картопляного тіста формуємо коржики, всередину викладаємо начинку й акуратно заліплюємо краї, утворюючи зрази.
- Щоб маса не липла до рук, злегка зволожуємо їх водою. Потім обвалюємо зрази в панірувальних сухарях.
- Викладаємо їх на деко з пергаментом, змащуємо збитим яйцем і запікаємо при 180 градусів близько 20 хвилин, доки з’явиться золотава скоринка.
- Подаємо зі сметаною, грибним соусом або самостійно.
Смачного!
