Картофельные зразы с рыбной консервой – это простой выход, когда нужно быстро накормить всю семью. А еще вам не придется тратить средств, ведь все ингредиенты очень дешевые, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить картофельные зразы с консервами?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов вареного картофеля;

– 1 яйцо;

– 200 граммов муки;

– зелень по вкусу;

– крахмал для присыпки;

– 375 граммов рыбной консервы в масле;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Горячую отваренную картошку разминаем в пюре, добавляем яйцо, муку, измельченную зелень и любимые специи. Рыбную консерву отдельно разминаем вилкой. На столе, присыпанном крахмалом, формируем лепешки из картофельной массы, кладем начинку и залепляем края, придавая форму образцов. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Такие сытные и ароматные зразы смакуют как самостоятельное блюдо, а также прекрасно сочетаются со свежими овощами.

А если хочется чего-то более праздничного, то попробуйте приготовить зразы с курочкой по рецепту портала "Янусина кухня".

Как сделать зразы с курицей?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 2 яйца – в тесто и для смазывания;

– 3 столовые ложки муки;

– соль и перец по вкусу;

– панировочные сухари;

начинка из куриного филе:

– 500 граммов куриного филе;

– 1 – 2 луковицы;

– приправы;

– немного грибов;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала ставим вариться картофель. Когда вода закипит, добавляем соль и довариваем до мягкости. Пока картофель готовится, занимаемся начинкой. Куриное филе нарезаем кусочками и обжариваем на растительном масле. В конце добавляем измельченный лук и вместе подрумяниваем. По желанию в начинку кладем жареные грибы или тертый сыр. Отваренный картофель разминаем толкушкой или пропускаем через мясорубку. Когда масса немного остынет, добавляем яйцо, муку, соль и перец, хорошо перемешиваем. Из картофельного теста формируем лепешки, внутрь выкладываем начинку и аккуратно залепляем края, образуя зразы. Чтобы масса не липла к рукам, слегка увлажняем их водой. Затем обваливаем зразы в панировочных сухарях. Выкладываем их на противень с пергаментом, смазываем взбитым яйцом и запекаем при 180 градусов около 20 минут, пока появится золотистая корочка. Подаем со сметаной, грибным соусом или самостоятельно.

Приятного аппетита!

Чем особенным порадовать родных?