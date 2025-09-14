Картофельные зразы с рыбной консервой – это простой выход, когда нужно быстро накормить всю семью. А еще вам не придется тратить средств, ведь все ингредиенты очень дешевые, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Как приготовить картофельные зразы с консервами?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов вареного картофеля;
– 1 яйцо;
– 200 граммов муки;
– зелень по вкусу;
– крахмал для присыпки;
– 375 граммов рыбной консервы в масле;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Горячую отваренную картошку разминаем в пюре, добавляем яйцо, муку, измельченную зелень и любимые специи.
- Рыбную консерву отдельно разминаем вилкой.
- На столе, присыпанном крахмалом, формируем лепешки из картофельной массы, кладем начинку и залепляем края, придавая форму образцов. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки.
- Такие сытные и ароматные зразы смакуют как самостоятельное блюдо, а также прекрасно сочетаются со свежими овощами.
А если хочется чего-то более праздничного, то попробуйте приготовить зразы с курочкой по рецепту портала "Янусина кухня".
Как сделать зразы с курицей?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 2 яйца – в тесто и для смазывания;
– 3 столовые ложки муки;
– соль и перец по вкусу;
– панировочные сухари;
начинка из куриного филе:
– 500 граммов куриного филе;
– 1 – 2 луковицы;
– приправы;
– немного грибов;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала ставим вариться картофель. Когда вода закипит, добавляем соль и довариваем до мягкости. Пока картофель готовится, занимаемся начинкой.
- Куриное филе нарезаем кусочками и обжариваем на растительном масле. В конце добавляем измельченный лук и вместе подрумяниваем. По желанию в начинку кладем жареные грибы или тертый сыр.
- Отваренный картофель разминаем толкушкой или пропускаем через мясорубку. Когда масса немного остынет, добавляем яйцо, муку, соль и перец, хорошо перемешиваем.
- Из картофельного теста формируем лепешки, внутрь выкладываем начинку и аккуратно залепляем края, образуя зразы.
- Чтобы масса не липла к рукам, слегка увлажняем их водой. Затем обваливаем зразы в панировочных сухарях.
- Выкладываем их на противень с пергаментом, смазываем взбитым яйцом и запекаем при 180 градусов около 20 минут, пока появится золотистая корочка.
- Подаем со сметаной, грибным соусом или самостоятельно.
Приятного аппетита!
