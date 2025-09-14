Кекси мають неймовірно розсипчасту, повітряну та ніжну текстуру. Окрім привабливого смаку, вони цінуються й за простоту приготування, що вимагає мінімум часу на кухні.

Ці ласощі слугують чудовим доповненням до чаю або кави. Рецептом кексів з какао за 5 хвилин ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @tomka_lozy.

Як спекти кекси з какао?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 150 грамів цукру;

– 100 мілілітрів молока;

– 50 мілілітрів вершкового масла;

– 200 грамів борошна;

– 20 грамів какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 0.5 чайної ложки соди;

– 130 мілілітрів гарячої води.

Приготування:

Яйце та цукор змішайте. Додайте молоко, олію та знову перемішайте.

Додайте какао, розпушувач, соду, частину борошна і перемішайте. Потім додайте все інше борошно і перемішайте.

Влийте гарячу воду і добре розмішайте.

Розлийте по формах і випікайте при температурі 180 градусів 25 хвилин. Готовність перевірте шпажкою.

Готово!

Чому кекси прилипають до паперових формочок?

Прилипання кексів до паперових формочок – поширена проблема, з якою стикаються пекарі, і причиною цього може бути кілька факторів, пише Shuba.

Однією з основних причин може бути недостатній час випікання, що призводить до того, що кекси недопечені. І навпаки, випікання при надто високій температурі може призвести до того, що кекси підгорять ще в паперових формах.



Помилки при випіканні кексів, які призводять до прилипання / Фото Unsplash

Іншим фактором, що впливає на якість випікання, є час виймання з форми. Якщо кекси вийняти до того, як вони встигли охолонути й стабілізуватися, дно може прилипнути до паперу, що ускладнить їх виймання.

Дотримання рецепта також має вирішальне значення. Якщо тісто занадто густе або занадто рідке, це може призвести до неправильних результатів випікання. Крім того, не слід забувати про якість паперових форм – не всі паперові вкладки мають антипригарне покриття.

