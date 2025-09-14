Кексы имеют невероятно рассыпчатую, воздушную и нежную текстуру. Кроме привлекательного вкуса, они ценятся и за простоту приготовления, что требует минимум времени на кухне.

Это лакомство служит прекрасным дополнением к чаю или кофе. Рецептом кексов с какао за 5 минут делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @tomka_lozy.

Как испечь кексы с какао?

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 150 граммов сахара;

– 100 миллилитров молока;

– 50 миллилитров сливочного масла;

– 200 граммов муки;

– 20 граммов какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 0.5 чайной ложки соды;

– 130 миллилитров горячей воды.

Приготовление:

Яйцо и сахар смешайте. Добавьте молоко, масло и снова перемешайте.

Добавьте какао, разрыхлитель, соду, часть муки и перемешайте. Затем добавьте всю остальную муку и перемешайте.

Влейте горячую воду и хорошо размешайте.

Разлейте по формам и выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут. Готовность проверьте шпажкой.

Готово!

Почему кексы прилипают к бумажным формочкам?

Прилипание кексов к бумажным формочкам – распространенная проблема, с которой сталкиваются пекари, и причиной этого может быть несколько факторов, пишет Shuba.

Одной из основных причин может быть недостаточное время выпекания, что приводит к тому, что кексы недопечены. И наоборот, выпекание при слишком высокой температуре может привести к тому, что кексы подгорят еще в бумажных формах.



Ошибки при выпекании кексов, которые приводят к прилипанию / Фото Unsplash

Другим фактором, влияющим на качество выпекания, является время вынимания из формы. Если кексы вынуть до того, как они успели остыть и стабилизироваться, дно может прилипнуть к бумаге, что усложнит их вынимание.

Соблюдение рецепта также имеет решающее значение. Если тесто слишком густое или слишком жидкое, это может привести к неправильным результатам выпекания. Кроме того, не следует забывать о качестве бумажных форм – не все бумажные вкладки имеют антипригарное покрытие.

