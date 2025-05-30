Це буде головна насолода літа: кекси з полуницею, ніжніше за які ви нічого не куштували
- Розпал сезону полуниці - час насолоджуватися улюбленою ягодою.
- Кекси з полуницею стануть головною насолодою літа, ніжні та смачні.
Наближається розпал сезону полуниці, а це означає, що треба насолодитися улюбленою ягодою на повну. З цими кексами ви зможете дарувати собі цей досвід кожного дня.
Ці кекси точно претендують на те, аби стати головним відкриттям та найкращим десертом цього літа. 24 Канал пропонує переконатися в цьому та відчути особливий смак з рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт кексів з полуницею
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла;
– 2 яйця;
– 220 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– ванілін;
– 120 мілілітрів йогурту або молока;
– 125 грамів полуниці.
Приготування:
Збиваємо яйця з цукром до утворення пишної, світлої піни.
Вливаємо молоко або йогурт, ретельно перемішуємо до однорідності.
Додаємо розм’якшене вершкове масло, знову перемішуємо.
Поступово всипаємо борошно разом із розпушувачем і замішуємо гладке тісто.
Нарізаємо полуницю шматочками та обережно вводимо її в тісто, перемішуючи лише кілька разів, щоб зберегти форму ягід.
Розкладаємо готове тісто у форми для випікання.
Відправляємо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.
Смачного!
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