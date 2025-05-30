Це буде головна насолода літа: кекси з полуницею, ніжніше за які ви нічого не куштували

Наближається розпал сезону полуниці, а це означає, що треба насолодитися улюбленою ягодою на повну. З цими кексами ви зможете дарувати собі цей досвід кожного дня.

Ці кекси точно претендують на те, аби стати головним відкриттям та найкращим десертом цього літа. 24 Канал пропонує переконатися в цьому та відчути особливий смак з рецептом порталу "На пенсії". Читайте також Не страва, а легенда: як приготувати той самий гуцульський банош – від запаху тектимуть слинки Рецепт кексів з полуницею Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 яйця;

– 220 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– ванілін;

– 120 мілілітрів йогурту або молока;

– 125 грамів полуниці. Приготування: Збиваємо яйця з цукром до утворення пишної, світлої піни. Вливаємо молоко або йогурт, ретельно перемішуємо до однорідності. Додаємо розм’якшене вершкове масло, знову перемішуємо. Поступово всипаємо борошно разом із розпушувачем і замішуємо гладке тісто. Нарізаємо полуницю шматочками та обережно вводимо її в тісто, перемішуючи лише кілька разів, щоб зберегти форму ягід. Розкладаємо готове тісто у форми для випікання. Відправляємо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки. Смачного! Гармонія смаку та бюджету: найдешевша намазка з сардини.