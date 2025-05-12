Приголомшливі ласощі з самої вівсянки: ці кекси можна подавати у кав'ярнях

Усі ми любимо потішити себе чимось солоденьким. І ці кекси дозволять зробити це швидко та без зусиль.

Недорога вівсянка з кількома бюджетними додатками – це те, що може собі дозволити кожен. Але результат вийде таким, наче ви щойно прийшли з кав'ярні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт кексів з вівсянки

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 125 грамів борошна;

– 50 грамів вівсяних пластівців;

– 50 грамів родзинок;

– жменя волоських горіхів;

– 50 грамів цукру або меду;

– 100 грамів яблучного пюре;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі та ваніль до смаку.

Приготування:

Подрібніть вівсяні пластівці в блендері, а горіхи нарубайте ножем. Родзинки залийте гарячим чаєм і залиште на пів години. Змішайте просіяне борошно з вівсяною крихтою, розпушувачем, дрібкою солі, горіхами та набряклими родзинками. Додайте цукор, яблучне пюре, рослинну олію та ваніль, після чого ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Розкладіть тісто по формочках для мафінів, заповнюючи їх на 3/4. Випікайте у попередньо розігрітій до 180°C духовці до готовності.

Смачного!

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