Подарунок від Джеймі Олівера: швидкий кекс в чашці на сніданок без випікання

Навряд чи зранку в когось є настрій довго стояти біля плити. Кекси в чашці – це чудова можливість гарно розпочати день та отримати смачний додаток до ранкової кави.

Ароматні кекси та улюблений гарячий напій можуть задати гарний настрій на увесь день. Відомий кулінар Джеймі Олівер показав, як приготувати ніжну випічку за кілька хвилин. 24 Канал пропонує відтворити цей рецепт за рекомендацією Ukr.Media. Цікаво Ваші рідні забудуть про випічку з магазину: готуємо ароматний рулет з шинкою та сиром Рецепт кексів у чашці Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 свіжий банан;

– 4 столові ложки білого борошна;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки коричневого тростинного цукру;

– 1 куряче яйце. Приготування: У чашу кухонного комбайна покладіть банан і додайте борошно. Далі влийте оливкову олію, додайте цукор і яйце. За бажанням можна присипати дрібкою солі. Збивайте суміш до однорідної маси. Розлийте тісто по чотирьох кружках, прикрасьте їх шоколадними краплями за своїм смаком для більшої солодкості, і по черзі відправте кружки в мікрохвильовку на 90 секунд. Якщо не плануєте готувати всі порції одразу, їх можна зберігати в холодильнику і розігрівати, коли захочеться солодкого десерту. Смачного! Хіт сезону: відбивна зі свинини з медовою капустою.