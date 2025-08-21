Він смачніший за оригінал: готуємо кетчуп з кабачків з Лілією Цвіт – ідеальний соус
- Кетчуп з кабачків може стати новим кулінарним відкриттям для багатьох господинь.
- Страви з таким соусом будуть мати неперевершений смак.
Кетчуп з кабачків може стати для вас новинкою, яка назавжди увійде в кулінарне життя. Досвідчені господині знають: з ним страви будуть просто неперевершеними.
Кетчуп з кабачків потішить кожну господиню простотою приготування, дешевими інгредієнтами та неперевершеним результатом. Це та закрутка, яка точно повинна бути у всіх коморах. 24 Канал радить приготувати її за рецептом улюбленої Лілії Цвіт.
Як приготувати кетчуп з кабачків?
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 2 літри соусу
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма кабачків;
– 450 грамів цибулі;
– 200 грамів буряка;
– 6 зубчиків часнику;
– 200 грамів цукру;
– 100 мілілітрів оцту;
– 500 грамів томатної пасти;
– 1 лавровий лист;
– 3 гвоздики;
– 3 чайні ложки духмяного перцю горошком;
– 3 чайні ложки солі;
– пів чайної ложки чилі;
– дрібка паприки та коріандру.
Приготування:
- Помийте кабачки, наріжте їх кубиками, перекладіть у велику каструлю, посоліть, перемішайте й залиште на 30 хвилин.
- Тим часом почистіть буряк та цибулю, наріжте їх невеликими кубиками.
- Почистіть часник і пропустіть його через прес.
- Відцідіть кабачки, перекладіть у каструлю, додайте цибулю з буряком та перемішайте. Тушкуйте під кришкою 15 хвилин.
- Додайте цукор, лавровий лист, духмяний перець, гвоздику й усі спеції. Перемішайте та готуйте ще 15 хвилин.
- Додайте часник і томатну пасту. Знову тушкуйте 15 хвилин.
- Вийміть лаврове листя, а овочеву суміш збийте блендером до однорідності. Влийте оцет, перемішайте й тушкуйте ще 15 хвилин.
- Розлийте гарячий кетчуп у стерильні банки, накрийте кришками й поставте у каструлю з гарячою водою. Стерилізуйте 10 хвилин після закипання.
- Закрийте банки та залиште до повного охолодження.
Смачного!
Є рецепти, які прийшли до нас крізь кілька поколінь та зберігаються в зошиті бабусі. Наприклад, автентичні солодощі, які ніколи не втратять своєї актуальності.