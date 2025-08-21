Кетчуп з кабачків потішить кожну господиню простотою приготування, дешевими інгредієнтами та неперевершеним результатом. Це та закрутка, яка точно повинна бути у всіх коморах. 24 Канал радить приготувати її за рецептом улюбленої Лілії Цвіт.

Як приготувати кетчуп з кабачків?

Час: 1 година 40 хвилин

1 година 40 хвилин Порцій: 2 літри соусу

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма кабачків;

– 450 грамів цибулі;

– 200 грамів буряка;

– 6 зубчиків часнику;

– 200 грамів цукру;

– 100 мілілітрів оцту;

– 500 грамів томатної пасти;

– 1 лавровий лист;

– 3 гвоздики;

– 3 чайні ложки духмяного перцю горошком;

– 3 чайні ложки солі;

– пів чайної ложки чилі;

– дрібка паприки та коріандру.

Приготування:

Помийте кабачки, наріжте їх кубиками, перекладіть у велику каструлю, посоліть, перемішайте й залиште на 30 хвилин. Тим часом почистіть буряк та цибулю, наріжте їх невеликими кубиками. Почистіть часник і пропустіть його через прес. Відцідіть кабачки, перекладіть у каструлю, додайте цибулю з буряком та перемішайте. Тушкуйте під кришкою 15 хвилин. Додайте цукор, лавровий лист, духмяний перець, гвоздику й усі спеції. Перемішайте та готуйте ще 15 хвилин. Додайте часник і томатну пасту. Знову тушкуйте 15 хвилин. Вийміть лаврове листя, а овочеву суміш збийте блендером до однорідності. Влийте оцет, перемішайте й тушкуйте ще 15 хвилин. Розлийте гарячий кетчуп у стерильні банки, накрийте кришками й поставте у каструлю з гарячою водою. Стерилізуйте 10 хвилин після закипання. Закрийте банки та залиште до повного охолодження.

Смачного!

