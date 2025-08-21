Кетчуп из кабачков может стать для вас новинкой, которая навсегда войдет в кулинарную жизнь. Опытные хозяйки знают: с ним блюда будут просто непревзойденными.

Кетчуп из кабачков порадует каждую хозяйку простотой приготовления, дешевыми ингредиентами и непревзойденным результатом. Это та закрутка, которая точно должна быть во всех кладовых. 24 Канал советует приготовить ее по рецепту любимой Лилии Цвит.

Как приготовить кетчуп из кабачков?

Время: 1 час 40 минут

1 час 40 минут Порций: 2 литра соуса

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма кабачков;

– 450 граммов лука;

– 200 граммов свеклы;

– 6 зубчиков чеснока;

– 200 граммов сахара;

– 100 миллилитров уксуса;

– 500 граммов томатной пасты;

– 1 лавровый лист;

– 3 гвоздики;

– 3 чайные ложки душистого перца горошком;

– 3 чайные ложки соли;

– пол чайной ложки чили;

– щепотка паприки и кориандра.

Приготовление:

Помойте кабачки, нарежьте их кубиками, переложите в большую кастрюлю, посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут. Тем временем почистите свеклу и лук, нарежьте их небольшими кубиками. Почистите чеснок и пропустите его через пресс. Отцедите кабачки, переложите в кастрюлю, добавьте лук со свеклой и перемешайте. Тушите под крышкой 15 минут. Добавьте сахар, лавровый лист, душистый перец, гвоздику и все специи. Перемешайте и готовьте еще 15 минут. Добавьте чеснок и томатную пасту. Снова тушите 15 минут. Выньте лавровый лист, а овощную смесь взбейте блендером до однородности. Влейте уксус, перемешайте и тушите еще 15 минут. Разлейте горячий кетчуп в стерильные банки, накройте крышками и поставьте в кастрюлю с горячей водой. Стерилизуйте 10 минут после закипания. Закройте банки и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

