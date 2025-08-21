Он вкуснее оригинала: готовим кетчуп из кабачков с Лилией Цвит – идеальный соус
- Кетчуп из кабачков может стать новым кулинарным открытием для многих хозяек.
- Блюда с таким соусом будут иметь непревзойденный вкус.
Кетчуп из кабачков может стать для вас новинкой, которая навсегда войдет в кулинарную жизнь. Опытные хозяйки знают: с ним блюда будут просто непревзойденными.
Кетчуп из кабачков порадует каждую хозяйку простотой приготовления, дешевыми ингредиентами и непревзойденным результатом. Это та закрутка, которая точно должна быть во всех кладовых. 24 Канал советует приготовить ее по рецепту любимой Лилии Цвит.
Читайте также Один из лучших рецептов лета: сезонный салат за 5 минут, который поражает нежностью
Как приготовить кетчуп из кабачков?
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 2 литра соуса
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма кабачков;
– 450 граммов лука;
– 200 граммов свеклы;
– 6 зубчиков чеснока;
– 200 граммов сахара;
– 100 миллилитров уксуса;
– 500 граммов томатной пасты;
– 1 лавровый лист;
– 3 гвоздики;
– 3 чайные ложки душистого перца горошком;
– 3 чайные ложки соли;
– пол чайной ложки чили;
– щепотка паприки и кориандра.
Приготовление:
- Помойте кабачки, нарежьте их кубиками, переложите в большую кастрюлю, посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Тем временем почистите свеклу и лук, нарежьте их небольшими кубиками.
- Почистите чеснок и пропустите его через пресс.
- Отцедите кабачки, переложите в кастрюлю, добавьте лук со свеклой и перемешайте. Тушите под крышкой 15 минут.
- Добавьте сахар, лавровый лист, душистый перец, гвоздику и все специи. Перемешайте и готовьте еще 15 минут.
- Добавьте чеснок и томатную пасту. Снова тушите 15 минут.
- Выньте лавровый лист, а овощную смесь взбейте блендером до однородности. Влейте уксус, перемешайте и тушите еще 15 минут.
- Разлейте горячий кетчуп в стерильные банки, накройте крышками и поставьте в кастрюлю с горячей водой. Стерилизуйте 10 минут после закипания.
- Закройте банки и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
Есть рецепты, которые пришли к нам через несколько поколений и хранятся в тетради бабушки. Например, аутентичные сладости, которые никогда не потеряют своей актуальности.