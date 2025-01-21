Схожий на "Київський", але хрумкіший: давній рецепт "Королівського" торта
Торти – це можливість створити щось особливе та доповнити атмосферу чаювання з рідними або друзями. А з цим рецептом ви зможете перетворити на свято навіть звичайний день.
Хрустка текстура та ніжний крем – це поєднання, перед яким просто неможливо встояти. "Королівський" торт стане частуванням, яке перетвориться на яскравий спогад. 24 Канал пропонує зробити його за рецептом порталу "Смачненьке".
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Рецепт торта "Королівський"
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
бісквіт:
– 250 грамів борошна;
– чайна ложка розпушувача;
– 100 грамів вершкового масла;
– 4 жовтки;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка сметани;
безе:
– 4 білки;
– дрібка солі;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 250 грамів цукру;
– 100 грамів горіхів;
– 1 столова ложка крохмалю;
крем:
– 300 грамів вершкового масла (82%);
– 370 грамів згущеного молока;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 4 грами розчинної кави;
– 3 столові ложки окропу.
Приготування:
- Спочатку готуємо безе. Збиваємо білки з дрібкою солі до утворення густої піни. Потім поступово додаємо ванільний і звичайний цукор, продовжуючи збивати, доки маса не стане пишною і триматиме форму.
- Подрібнюємо волоські горіхи та змішуємо їх із крохмалем. Додаємо цю суміш до білкової маси й обережно перемішуємо.
- Викладаємо порції безе на деко, застелене пергаментним папером. Сушимо безе в духовці при температурі 110 градусів протягом 1,5 години
- Для бісквіта просіюємо борошно, змішуємо його з розпушувачем, після чого натираємо в нього холодне вершкове масло. До жовтків додаємо цукрову пудру та сіль, ретельно змішуємо і викладаємо цю масу до вершкової крихти.
- Замішуємо тісто, поступово додаючи до нього сметану, до отримання еластичної й трохи липкої консистенції. Тісто накриваємо плівкою та залишаємо охолоджуватися в холодильнику на 30 хвилин.
- Після цього ділимо тісто на кілька частин і розкачуємо в коржі товщиною 3 – 4 міліметри і діаметром 23 – 25 сантиметрів. Для ідеально рівних країв можна використати кондитерське кільце.
- Перед випіканням у кожному коржі робимо проколи виделкою. Випікаємо в духовці на деко при температурі 180 градусів протягом 10 – 12 хвилин. Повторюємо ці дії для іншого шматка тіста.
- Для крему спочатку розчиняємо каву в гарячій воді та залишаємо остигати.
- Далі збиваємо міксером м’яке вершкове масло, поступово додаючи до нього ванільний цукор, охолоджену каву та згущене молоко.
- Безе змащуємо кремом і кладемо на нього другий корж. Все повторюємо, а залишки коржа збиваємо у блендері для отримання крихти, щоб прикрасити торт.
- Залишаємо торт у холодильнику на кілька годин, щоб добре просочився.
Смачного!
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