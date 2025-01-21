Схожий на "Київський", але хрумкіший: давній рецепт "Королівського" торта

Торти – це можливість створити щось особливе та доповнити атмосферу чаювання з рідними або друзями. А з цим рецептом ви зможете перетворити на свято навіть звичайний день.

Хрустка текстура та ніжний крем – це поєднання, перед яким просто неможливо встояти. "Королівський" торт стане частуванням, яке перетвориться на яскравий спогад. 24 Канал пропонує зробити його за рецептом порталу "Смачненьке". Цікаво Ваші рідні забудуть про випічку з магазину: готуємо ароматний рулет з шинкою та сиром Рецепт торта "Королівський" Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

бісквіт:

– 250 грамів борошна;

– чайна ложка розпушувача;

– 100 грамів вершкового масла;

– 4 жовтки;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка сметани;

безе:

– 4 білки;

– дрібка солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 250 грамів цукру;

– 100 грамів горіхів;

– 1 столова ложка крохмалю;

крем:

– 300 грамів вершкового масла (82%);

– 370 грамів згущеного молока;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 4 грами розчинної кави;

– 3 столові ложки окропу. Приготування: Спочатку готуємо безе. Збиваємо білки з дрібкою солі до утворення густої піни. Потім поступово додаємо ванільний і звичайний цукор, продовжуючи збивати, доки маса не стане пишною і триматиме форму. Подрібнюємо волоські горіхи та змішуємо їх із крохмалем. Додаємо цю суміш до білкової маси й обережно перемішуємо. Викладаємо порції безе на деко, застелене пергаментним папером. Сушимо безе в духовці при температурі 110 градусів протягом 1,5 години Для бісквіта просіюємо борошно, змішуємо його з розпушувачем, після чого натираємо в нього холодне вершкове масло. До жовтків додаємо цукрову пудру та сіль, ретельно змішуємо і викладаємо цю масу до вершкової крихти. Замішуємо тісто, поступово додаючи до нього сметану, до отримання еластичної й трохи липкої консистенції. Тісто накриваємо плівкою та залишаємо охолоджуватися в холодильнику на 30 хвилин. Після цього ділимо тісто на кілька частин і розкачуємо в коржі товщиною 3 – 4 міліметри і діаметром 23 – 25 сантиметрів. Для ідеально рівних країв можна використати кондитерське кільце. Перед випіканням у кожному коржі робимо проколи виделкою. Випікаємо в духовці на деко при температурі 180 градусів протягом 10 – 12 хвилин. Повторюємо ці дії для іншого шматка тіста. Для крему спочатку розчиняємо каву в гарячій воді та залишаємо остигати. Далі збиваємо міксером м’яке вершкове масло, поступово додаючи до нього ванільний цукор, охолоджену каву та згущене молоко. Безе змащуємо кремом і кладемо на нього другий корж. Все повторюємо, а залишки коржа збиваємо у блендері для отримання крихти, щоб прикрасити торт. Залишаємо торт у холодильнику на кілька годин, щоб добре просочився. Смачного! Швидко і дуже смачно: найпростіший рецепт бананового хліба.