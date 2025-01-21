Якщо у вас вдома є кілька бананів, які вже злегка почорніли, а хочеться чогось солоденького до чаю – настав час готувати банановий хліб. 24 Канал пропонує скористатися дуже легким рецептом порталу Haps.
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Рецепт бананового хліба
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 великих банани;
– 3 яйця;
– 320 грамів вівсяного борошна;
– чайна ложка розпушувача.
Приготування:
- Підготуйте форму для кексів діаметром приблизно 24 сантиметри і розігрійте духовку до 180 градусів.
- Розімніть банани виделкою або збийте їх до однорідного стану.
- У мисці змішайте яйця та вівсяне борошно. Додайте розпушувач і перемішайте ще раз.
- Залиште суміш на кілька хвилин. Потім викладіть суміш у підготовлену форму для випікання, застелену папером.
- Випікайте приблизно 45 хвилин, доки хліб не підніметься і не стане золотистим.
- Перевірте готовність за допомогою дерев'яної палички. Вийміть форму з духовки та дайте хлібу охолонути в ній ще 10 – 15 хвилин.
Смачного!
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