Если у вас дома есть несколько бананов, которые уже слегка почернели, а хочется чего-то сладенького к чаю – пришло время готовить банановый хлеб. 24 Канал предлагает воспользоваться очень легким рецептом портала Haps.

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Рецепт бананового хлеба

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 больших банана;
– 3 яйца;
– 320 граммов овсяной муки;
– чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Подготовьте форму для кексов диаметром примерно 24 сантиметра и разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Разомните бананы вилкой или взбейте их до однородного состояния.
  3. В миске смешайте яйца и овсяную муку. Добавьте разрыхлитель и перемешайте еще раз.
  4. Оставьте смесь на несколько минут. Затем выложите смесь в подготовленную форму для выпекания, застеленную бумагой.
  5. Выпекайте примерно 45 минут, пока хлеб не поднимется и не станет золотистым.
  6. Проверьте готовность с помощью деревянной палочки. Выньте форму из духовки и дайте хлебу остыть в ней еще 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

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