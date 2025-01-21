Если у вас дома есть несколько бананов, которые уже слегка почернели, а хочется чего-то сладенького к чаю – пришло время готовить банановый хлеб. 24 Канал предлагает воспользоваться очень легким рецептом портала Haps.
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Рецепт бананового хлеба
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 больших банана;
– 3 яйца;
– 320 граммов овсяной муки;
– чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- Подготовьте форму для кексов диаметром примерно 24 сантиметра и разогрейте духовку до 180 градусов.
- Разомните бананы вилкой или взбейте их до однородного состояния.
- В миске смешайте яйца и овсяную муку. Добавьте разрыхлитель и перемешайте еще раз.
- Оставьте смесь на несколько минут. Затем выложите смесь в подготовленную форму для выпекания, застеленную бумагой.
- Выпекайте примерно 45 минут, пока хлеб не поднимется и не станет золотистым.
- Проверьте готовность с помощью деревянной палочки. Выньте форму из духовки и дайте хлебу остыть в ней еще 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!
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