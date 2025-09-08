Швидше, ніж сказати "абракадабра": готуємо улюблений коктейль Леді Гаги з 3 інгредієнтів
- Леді Гага завжди замовляє коктейль Калімочо – напій з Баскського регіону Іспанії.
- Він складається з рівних частин червоного вина і коли. Особливого смаку додають йому вишні мораскіно.
Співачка Леді Гага має улюблений напій, який завжди замовляє в барі: червоне вино, змішане з вишнями мараскіно і дієтичною колою. Хоча таке поєднання може викликати здивування, не Гага винайшла цей особливий коктейль – вона описує Калімочо.
Це солодкий і простий напій з регіону Басків в Іспанії, який ідеально підходить для цієї пори року. Як приготувати Калімочо розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @jamesradford.
Що таке Калімочо?
Баскський напій має історію, що сягає 1920-х років, але широкої популярності в Іспанії він набув лише у 1970-х роках. Його спочатку подавали на фестивалях, щоб покращити смак не надто смачного вина, але згодом він став основним напоєм на світських вечірках.
Щоб приготувати Калімочо, рівні частини червоного вина і коли змішують з льодом. Експерти рекомендують уникати дорогих червоних вин. Сухе іспанське червоне вино, наприклад, Ріоха або Темпранільо, ідеально підійде, оскільки надасть балансу без надмірної солодкості – кола додає достатньо цукру.
Як приготувати коктейль Калімочо?
- Час: 2 хвилини
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1/2 склянки червоного сухого вина;
– 1/2 склянки кока-коли;
– 2 – 3 вишні мараскіно;
– лід.
Коктейль Калімочо: дивіться відео
Приготування:
- Візьміть келих і насипте туди льоду.
- Влийте вино. Тоді кока-колу. За бажанням перемішайте.
- Помийте вишні й додайте у склянку. Напій готовий.
Смачного!
