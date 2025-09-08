Быстрее, чем сказать "абракадабра": готовим любимый коктейль Леди Гаги из 3 ингредиентов
- Леди Гага всегда заказывает коктейль Калимочо – напиток из Баскского региона Испании.
- Он состоит из равных частей красного вина и колы. Особого вкуса придают ему вишни мораскино.
Певица Леди Гага имеет любимый напиток, который всегда заказывает в баре: красное вино, смешанное с вишнями мараскино и диетической колой. Хотя такое сочетание может вызвать удивление, не Гага изобрела этот особенный коктейль – она описывает Калимочо.
Это сладкий и простой напиток из региона Басков в Испании, который идеально подходит для этого времени года. Как приготовить Калимочо рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @jamesradford.
Что такое Калимочо?
Баскский напиток имеет историю, достигающую 1920-х годов, но широкую популярность в Испании он приобрел только в 1970-х годах. Его сначала подавали на фестивалях, чтобы улучшить вкус не слишком вкусного вина, но впоследствии он стал основным напитком на светских вечеринках.
Чтобы приготовить Калимочо, равные части красного вина и колы смешивают со льдом. Эксперты рекомендуют избегать дорогих красных вин. Сухое испанское красное вино, например, Риоха или Темпранильо, идеально подойдет, поскольку придаст баланса без чрезмерной сладости – кола добавляет достаточно сахара.
Как приготовить коктейль Калимочо?
- Время: 2 минуты
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1/2 стакана красного сухого вина;
– 1/2 стакана кока-колы;
– 2 – 3 вишни мараскино;
– лед.
Коктейль Калимочо: смотрите видео
Приготовление:
- Возьмите бокал и насыпьте туда льда.
- Влейте вино. Затем кока-колу. По желанию перемешайте.
- Помойте вишни и добавьте в стакан. Напиток готов.
Приятного аппетита!
