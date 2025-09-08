Певица Леди Гага имеет любимый напиток, который всегда заказывает в баре: красное вино, смешанное с вишнями мараскино и диетической колой. Хотя такое сочетание может вызвать удивление, не Гага изобрела этот особенный коктейль – она описывает Калимочо.

Это сладкий и простой напиток из региона Басков в Испании, который идеально подходит для этого времени года. Как приготовить Калимочо рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @jamesradford.

Что такое Калимочо? Баскский напиток имеет историю, достигающую 1920-х годов, но широкую популярность в Испании он приобрел только в 1970-х годах. Его сначала подавали на фестивалях, чтобы улучшить вкус не слишком вкусного вина, но впоследствии он стал основным напитком на светских вечеринках.



Чтобы приготовить Калимочо, равные части красного вина и колы смешивают со льдом. Эксперты рекомендуют избегать дорогих красных вин. Сухое испанское красное вино, например, Риоха или Темпранильо, идеально подойдет, поскольку придаст баланса без чрезмерной сладости – кола добавляет достаточно сахара.

Как приготовить коктейль Калимочо?

Время: 2 минуты

2 минуты Порции: 1

Ингредиенты:

– 1/2 стакана красного сухого вина;

– 1/2 стакана кока-колы;

– 2 – 3 вишни мараскино;

– лед.

Коктейль Калимочо: смотрите видео

Приготовление:

Возьмите бокал и насыпьте туда льда.

Влейте вино. Затем кока-колу. По желанию перемешайте.

Помойте вишни и добавьте в стакан. Напиток готов.

Приятного аппетита!

