Сіль може зіпсувати ваш бульйон: коли її не можна додавати у страву

Сіль – це той інгредієнт, без якого не обходиться жодна страва. Однак вкрай важливо обрати правильний момент для її додавання.

На перший погляд, різниці немає, але насправді цей дрібний кулінарний нюанс повністю визначає колір, прозорість та насиченість вашої страви. Річ у тім, що сіль має здатність витягувати або, навпаки, запечатувати соки всередині продуктів, тому час засолювання залежить від вашої кулінарної мети, наголошує портал Onet.

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Коли правильно солити бульйон?

Якщо кинути сіль у каструлю відразу, білки в м'ясі швидко згорнуться, завдяки чому воно збереже весь свій сік усередині. Цей варіант ідеальний, якщо ви плануєте використовувати соковите відварне м'ясо для салатів чи других страв, проте сам навар у такому разі вийде менш концентрованим.

Для отримання того самого класичного, бурштинового і максимально ароматного супу, солити його потрібно за 15 – 20 хвилин до вимкнення плити. За час повільного кипіння м'ясо з кістками та овочі встигнуть повністю віддати воді всі свої поживні речовини та аромати, а фінальний штрих солі лише гармонійно підкреслить цей глибокий смак умами.

Інгредієнт, який вирішує усе / Фото Pixabay

Сам процес приготування бездоганної страви вимагає простої послідовності. Спочатку м'ясне асорті з курки, індички чи яловичини на кістці заливають виключно холодною водою. Каструлю ставлять на помірний вогонь і під час закипання ретельно збирають усю піну, адже це головна умова ідеальної прозорості.

Приблизно через пів години після початку кипіння до каструлі додають коріння та овочі: моркву, порей, селеру й петрушку, а також прянощі на кшталт лаврового листа та перцю горошком. Такий таймінг не дозволить овочам розваритися в кашу, а спеції встигнуть розкритися, не перебиваючи ніжний м'ясний аромат. Наприкінці страву солять, дають їй помліти останні хвилини – і ваш кулінарний шедевр готовий до подачі.