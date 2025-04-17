Секрети львівських господинь: коли потрібно змащувати паску яйцем

Приготування паски – це особливий великодній ритуал. Тут немає дрібниць, і навіть найменші дрібниці мають вплив на кінцевий результат.

Паска – це особлива випічка, яка має свої секрети. Один з них стосується навіть такого тривіального процесу, як змащування випічки яйцем, розповідає 24 Канал.

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Коли змащувати паску яйцем

Зазвичай будь-яку випічку змащують яйцем перед тим, як відправити її в духовку. Але паска – особлива страва, тож тут потрібен інший підхід.

Змащувати паски яйцями потрібно не одразу / Фото Freepik

Досвідчені господині радять змащувати паски яйцем, а точніше жовтками, лише наприкінці приготування. Так вони матимуть ідеальний колір, а верхівку буде легше прикрашати.

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