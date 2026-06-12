Новини Смачно Смачні та прості рецепти Закриваємо літо у банку: компот "Мохіто" з полуницею стане улюбленим напоєм вашої сімʼї
12 червня, 13:30
2

Закриваємо літо у банку: компот "Мохіто" з полуницею стане улюбленим напоєм вашої сімʼї

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Компоти дарують чудову можливість зберегти смак літа аж до зими. А з новими рецептами вони стають смачнішими за сучасні газовані напої!

"Мохіто" з полуницею є одним із фаворитів літнього сезону. Гарні новини – ви легко можете зберегти цей смак літа на зиму, розповідає портал Cookpad

Цікаво Цей трюк зберігає полуницю свіжою тижнями: зберігайте її лише таким методом

Як приготувати компот "Мохіто" з полуницею? 

Інгредієнти: 
– 0,5 літра полуниці;
– 0,3 літра цукру;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
– 1 – 2 дольки лимона;
– 1 гілочка м'яти;
– 3 літри кип'ятку.

Смак літа в банці / Фото "Рецепти на всі смаки"

Приготування

  1. Для початку ретельно видаліть із ягід усі зелені хвостики.
  2. Після цього промийте очищену полуницю разом зі свіжою м'ятою під проточною водою та перекладіть їх у трилітрову скляну банку, заповнюючи її приблизно на пів літра.
  3. Сюди ж засипте цукор, додайте шматочок лимона та трохи лимонної кислоти для балансу смаку й кольору.
  4. Залийте весь вміст крутим окропом і добре перемішайте, щоб розчинилися солодкі кристали.
  5. Якщо ви плануєте зберегти напій на зиму, відразу герметично закатайте банку кришкою та переверніть догори дном для самостерилізації.
  6. Якщо ж компот готується для швидкого частування, просто прикрийте його і залиште настоятися протягом 20 – 30 хвилин. 

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти