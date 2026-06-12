Закриваємо літо у банку: компот "Мохіто" з полуницею стане улюбленим напоєм вашої сімʼї

Компоти дарують чудову можливість зберегти смак літа аж до зими. А з новими рецептами вони стають смачнішими за сучасні газовані напої!

"Мохіто" з полуницею є одним із фаворитів літнього сезону. Гарні новини – ви легко можете зберегти цей смак літа на зиму, розповідає портал Cookpad. Цікаво Цей трюк зберігає полуницю свіжою тижнями: зберігайте її лише таким методом Як приготувати компот "Мохіто" з полуницею? Інгредієнти:

– 0,5 літра полуниці;

– 0,3 літра цукру;

– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;

– 1 – 2 дольки лимона;

– 1 гілочка м'яти;

– 3 літри кип'ятку. Смак літа в банці / Фото "Рецепти на всі смаки" Приготування: Для початку ретельно видаліть із ягід усі зелені хвостики. Після цього промийте очищену полуницю разом зі свіжою м'ятою під проточною водою та перекладіть їх у трилітрову скляну банку, заповнюючи її приблизно на пів літра. Сюди ж засипте цукор, додайте шматочок лимона та трохи лимонної кислоти для балансу смаку й кольору. Залийте весь вміст крутим окропом і добре перемішайте, щоб розчинилися солодкі кристали. Якщо ви плануєте зберегти напій на зиму, відразу герметично закатайте банку кришкою та переверніть догори дном для самостерилізації. Якщо ж компот готується для швидкого частування, просто прикрийте його і залиште настоятися протягом 20 – 30 хвилин.