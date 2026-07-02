Неймовірно смачні огірки на зиму від Лізи Глінської: бланшуємо закуску в оцті
Хрумкі огірочки – це обовʼязкова консервація кожного літа. І кожній господині варто знати, як отримати ідеальний результат при найменших зусиллях.
Приготування цієї закуски не завдасть клопоту, а результат приємно здивує вас чудовим хрускотом та смаком. Приготуйте огірки за рецептом Лізи Глінської, і він цілком може перетворитися на ваш найулюбленіший.
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Як зробити хрусткі огірочки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: банка на 3 літри
Інгредієнти:
– 1,8 – 2 кілограми огірків (середнього розміру);
– шматочок коріння хріну ;
– кріп;
– 1 – 2 лаврових листи;
– 5 – 6 горошин чорного перцю;
– 1 головка часнику;
– 3 десертні ложки солі (без гірки);
– 6 десертних ложок цукру (без гірки);
– оцет (9%) для відварювання огірків;
– вода (окріп).
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Приготування:
- Замочіть огірки на 2 – 3 години у холодній воді.
- Паралельно очистіть часник.
- На дно чистої банки викладіть спеції та зелень: кріп, лавровий лист, чорний перець, часник і шматочки хрону для хрускоту (за бажанням додайте шматочок гострого перцю).
- Сюди ж насипте сіль та цукор.
- Підготуйте дві каструлі: в одній закип'ятіть чисту воду, а в іншій – тримайте на слабкому вогні оцет (бажано увімкнути витяжку).
- Окремо простерилізуйте кришки.
- Бланшуйте огірки: порціями занурюйте овочі в киплячий оцет, доки вони не змінять колір на оливковий, і одразу щільно викладайте їх у банку.
- Залийте банку з огірками до самого верху чистим окропом (додатково оцет у банку лити не треба) і закатайте кришкою.
- Переверніть заготовку дном догори, тепло вкутайте ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження.