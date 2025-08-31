Корисніші за свіжі: 3 аргументи на користь малосольних огірків
- Малосольні огірки містять більше пробіотиків завдяки ферментації, що корисно для мікрофлори кишківника.
- Вони зберігають антиоксиданти та вітаміни, які борються з вільними радикалами і покращують травлення.
Кожен з нас турбується про те, щоб окрім смаку їжа була збагачена корисними елементами. Виявляється, в такому випадку малосольні огірки кращі за свіжі!
Може звучати дещо незвично, але це дійсно так: малосольні містять чималу кількість корисних елементів. Чим квашені огірки кращі за свіжі – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Glamour.kyiv.ua.
Чим корисні малосольні огірки?
- Пробіотики
Завдяки процесу ферментації вміст пробіотиків у квашених огірках зростає в рази. Ці бактерії – найкращі друзі для мікрофлори кишківника.
Скільки часу треба солити огірки?
Дехто споживає малосольні огірки вже через кілька годин, але куди краще буде почекати 2 – 3 дні.
- Антиоксиданти та вітаміни
В малосольних огірках зберігаються всі антиоксидантні сполуки. Вони борються з вільними радикалами, а ще запускають процеси відновлення клітин.
- Клітковина
Зі свіжих огірків часто зрізають шкірку, в якій дуже багато клітковини. А дарма, адже клітковина покращує травлення та важлива для імунної системи, здоровʼя і шкіри.
Що приготувати з огірків?
- Кожному варто спробувати соус реліш, який набирає стрімкої популярності.
- Це як аджика, але готується з огірків.
- Цей соус збагатить будь-яку страву.