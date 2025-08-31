Кожен з нас турбується про те, щоб окрім смаку їжа була збагачена корисними елементами. Виявляється, в такому випадку малосольні огірки кращі за свіжі!

Може звучати дещо незвично, але це дійсно так: малосольні містять чималу кількість корисних елементів. Чим квашені огірки кращі за свіжі – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Glamour.kyiv.ua.

Чим корисні малосольні огірки?

Пробіотики

Завдяки процесу ферментації вміст пробіотиків у квашених огірках зростає в рази. Ці бактерії – найкращі друзі для мікрофлори кишківника.

Скільки часу треба солити огірки? Дехто споживає малосольні огірки вже через кілька годин, але куди краще буде почекати 2 – 3 дні.

Антиоксиданти та вітаміни

В малосольних огірках зберігаються всі антиоксидантні сполуки. Вони борються з вільними радикалами, а ще запускають процеси відновлення клітин.

Клітковина

Зі свіжих огірків часто зрізають шкірку, в якій дуже багато клітковини. А дарма, адже клітковина покращує травлення та важлива для імунної системи, здоровʼя і шкіри.

Що приготувати з огірків?