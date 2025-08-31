Укр Рус
31 серпня, 22:02
2

Корисніші за свіжі: 3 аргументи на користь малосольних огірків

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Малосольні огірки містять більше пробіотиків завдяки ферментації, що корисно для мікрофлори кишківника.
  • Вони зберігають антиоксиданти та вітаміни, які борються з вільними радикалами і покращують травлення.

Кожен з нас турбується про те, щоб окрім смаку їжа була збагачена корисними елементами. Виявляється, в такому випадку малосольні огірки кращі за свіжі!

Може звучати дещо незвично, але це дійсно так: малосольні містять чималу кількість корисних елементів. Чим квашені огірки кращі за свіжі – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Glamour.kyiv.ua.

Чим корисні малосольні огірки? 

  • Пробіотики

Завдяки процесу ферментації вміст пробіотиків у квашених огірках зростає в рази. Ці бактерії – найкращі друзі для мікрофлори кишківника. 

Скільки часу треба солити огірки? 

Дехто споживає малосольні огірки вже через кілька годин, але куди краще буде почекати 2 – 3 дні. 

  • Антиоксиданти та вітаміни

В малосольних огірках зберігаються всі антиоксидантні сполуки. Вони борються з вільними радикалами, а ще запускають процеси відновлення клітин. 

  • Клітковина 

Зі свіжих огірків часто зрізають шкірку, в якій дуже багато клітковини. А дарма, адже клітковина покращує травлення та важлива для імунної системи, здоровʼя і шкіри. 

Що приготувати з огірків? 

  • Кожному варто спробувати соус реліш, який набирає стрімкої популярності.
  • Це як аджика, але готується з огірків.
  • Цей соус збагатить будь-яку страву. 