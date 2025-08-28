Соус реліш має усі шанси стати улюбленим наповненням вашої комори. До яких страв ви його не додасте – результат завжди буде на висоті. А якщо ви робите швидкий перекус, то без нього просто не обійтися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Не пропустіть Шашлик буде незабутнім: яке мʼясо обрати для походу на природу
Звідки походить соус реліш?
Реліш має дуже цікаву історію: цей соус походить зі східної Європи, але класичний рецепт сформувався у США та Великій Британії. Хоча зараз більше популярний американський варіант, адже "релішем" британці називали будь-яку приправу, яка додає смаку основній страві.
Як приготувати реліш з огірків?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма огірків;
– 0,5 кілограма перцю чи цибулі;
– 3 – 4 штуки цибулі чи перцю;
– гострий перець до смаку;
– 175 грамів цукру;
– 1 столова ложка куркуми;
– 110 грамів оцту 9%;
– 80 грамів гострої гірчиці;
– 80 грамів солодкої (лимонної чи американської) гірчиці;
– 80 грамів французької гірчиці зернами;
– 1 столова ложка картопляного крохмалю і трішечки води для нього.
Приготування:
- Огірки наріжте невеликими кубиками.
- Цибулю та болгарські перці також подрібніть. Якщо використати перці різних відтінків, страва виглядатиме яскравіше та апетитніше.
- Перекладіть усі подрібнені овочі в каструлю, додайте гірчицю, куркуму, сіль, цукор і оцет. Важливо: крохмаль на цьому етапі ще не додаємо!
- Поставте каструлю на плиту, доведіть суміш до закипання, потім зменшіть вогонь і варіть, поки огірки не посвітлішають.
- Крохмаль розчиніть у невеликій кількості води та влийте в каструлю, добре перемішавши.
- Продовжуйте варити ще приблизно дві хвилини.
- Гарячий соус розлийте по стерильних банках, щільно закатайте, переверніть догори дном і загорніть у теплу тканину до вистигання.
Смачного!
Що ще варто заготувати з огірків?
- Ніжинський салат – обовʼязковий пункт у заготівлях на зиму для кожної господині.
- Він простий у приготуванні, тож можна робити одразу багато порцій.
- Ніжинський салат чудово смакує з будь-якими стравами.