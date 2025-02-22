Ідеальне завершення вихідного: як приготувати бургер на вечерю – корисний рецепт

Соковитий бургер стане ідеальним доповненням до короткого відпочинку та прикрасить вечір вихідного дня. Як би ви не проводили цей час – він в будь-якому випадку буде бажаним.

Бургер стане як чудовим доповненням до сімейних посиденьок, так і смачним лейтмотивом до улюбленого серіалу. Краса класичного рецепта в тому, що кожен може вдосконалити його на свій смак, розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба". Читайте також Всі тільки й питатимуть, де ви її замовили: готуємо домашню піцу, яку не відрізнити від купленої Рецепт класичного бургера Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 булочки для бургера;

– 4 яловичі котлети;

– 4 великі листки салату;

– 4 слайси сиру;

– 1 помідор;

– 2 мариновані огірки;

– 4 столові ложки кетчупу. Приготування: Наріжте томат і огірок кружальцями завтовшки 0,7 – 1 сантиметр. Просушіть зелень салату після миття. Розріжте булочку для бургера навпіл та підсмажте на сухій сковорідці або грилі, зрізом донизу. Підсмажуйте булочку паралельно зі смаженням котлети для бургера на іншій сковороді, щоб булочка залишалася теплою під час збирання бургера. Розігрійте сковороду з товстим дном на сильному вогні. Покладіть котлету на гарячу суху сковороду та обсмажуйте по 2 – 3 хвилини з кожного боку до утворення апетитної скоринки. Під кінець смаження покладіть слайс сиру на котлету та вимкніть вогонь. Змастіть обидві половинки підсмаженої булочки кетчупом. Покладіть на нижню половинку булочки смажену котлету із сиром, кружальце помідора, кружальця маринованого огірка та листок салату, накрийте другою половинкою булочки. Смачного! І не треба лабораторії: як легко в домашніх умовах відрізнити хороше вершкове масло від підробки.