Бургер стане як чудовим доповненням до сімейних посиденьок, так і смачним лейтмотивом до улюбленого серіалу. Краса класичного рецепта в тому, що кожен може вдосконалити його на свій смак, розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".
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Рецепт класичного бургера
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 булочки для бургера;
– 4 яловичі котлети;
– 4 великі листки салату;
– 4 слайси сиру;
– 1 помідор;
– 2 мариновані огірки;
– 4 столові ложки кетчупу.
Приготування:
- Наріжте томат і огірок кружальцями завтовшки 0,7 – 1 сантиметр. Просушіть зелень салату після миття.
- Розріжте булочку для бургера навпіл та підсмажте на сухій сковорідці або грилі, зрізом донизу.
- Підсмажуйте булочку паралельно зі смаженням котлети для бургера на іншій сковороді, щоб булочка залишалася теплою під час збирання бургера.
- Розігрійте сковороду з товстим дном на сильному вогні. Покладіть котлету на гарячу суху сковороду та обсмажуйте по 2 – 3 хвилини з кожного боку до утворення апетитної скоринки.
- Під кінець смаження покладіть слайс сиру на котлету та вимкніть вогонь.
- Змастіть обидві половинки підсмаженої булочки кетчупом.
- Покладіть на нижню половинку булочки смажену котлету із сиром, кружальце помідора, кружальця маринованого огірка та листок салату, накрийте другою половинкою булочки.
Смачного!
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