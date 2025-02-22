Бургер станет как отличным дополнением к семейным посиделкам, так и вкусным лейтмотивом к любимому сериалу. Красота классического рецепта в том, что каждый может усовершенствовать его на свой вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба".

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Рецепт классического бургера

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 булочки для бургера;

– 4 говяжьи котлеты;

– 4 больших листа салата;

– 4 слайса сыра;

– 1 помидор;

– 2 маринованных огурца;

– 4 столовые ложки кетчупа.

Приготовление:

Нарежьте томат и огурец кружочками толщиной 0,7 – 1 сантиметр. Просушите зелень салата после мытья. Разрежьте булочку для бургера пополам и поджарьте на сухой сковородке или гриле, срезом вниз. Поджаривайте булочку параллельно с жаркой котлеты для бургера на другой сковороде, чтобы булочка оставалась теплой во время сборки бургера. Разогрейте сковороду с толстым дном на сильном огне. Положите котлету на горячую сухую сковороду и обжаривайте по 2 – 3 минуты с каждой стороны до образования аппетитной корочки. Под конец жарки положите слайс сыра на котлету и выключите огонь. Смажьте обе половинки поджаренной булочки кетчупом. Положите на нижнюю половинку булочки жареную котлету с сыром, кружок помидора, кружочек маринованного огурца и листок салата, накройте второй половинкой булочки.

Вкусного!

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