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30 липня, 19:40
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Ніжні та солодкі: рецепт традиційних коржиків на Маковія

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт традиційних коржиків на Маковія включає прості інгредієнти, такі як кефір, сода, яйця, сіль, цукор, борошно та масло.
  • Перед цим смаколиком не зможуть встояти ані дорослі, ані діти. 

Маковія – це чудова нагода поласувати чимось смачним та особливим. Традиційні коржики є легкими у виконанні та негайно зникають зі столу.

Ніжне тісто та солодка макова начинка – перед цим поєднанням не зможуть встояти ані дорослі, ані діти. 24 Канал пропонує зберегти цей рецепт святкового частування з TikTok uliana_85_

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Як приготувати коржики з маком на Маковія? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 200 мілілітрів кефіру;
– 1 чайна ложка соди;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 550 грамів борошна;
– 100 грамів масла;
начинка: 
– 200 грамів перетертого маку;
– пакетик ванільного цукру;
– 150 грамів цукру;
– 250 мілілітрів гарячого молока;
– 2 столові ложки меду. 

Приготування

  1. Яйце збиваємо з цукром та сіллю, змішуємо з кефіром та маслом, просіюємо борошно. 
  2. Замішуємо тісто і випікаємо коржики 20 хвилин при 180 градусах. Потім ламаємо або нарізаємо кубиками, злегка скроплюємо гарячим молоком. 
  3. Мак змішуємо з сухими інгредієнтами та заливаємо молоком. Потім додаємо до нього рідкий мед. 
  4. Змішуємо коржики з маковою начинкою. 
  5. Надаємо настоятися кілька годин.

Смачного!

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