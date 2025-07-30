Маковія – це чудова нагода поласувати чимось смачним та особливим. Традиційні коржики є легкими у виконанні та негайно зникають зі столу.

Ніжне тісто та солодка макова начинка – перед цим поєднанням не зможуть встояти ані дорослі, ані діти. 24 Канал пропонує зберегти цей рецепт святкового частування з TikTok uliana_85_.

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Як приготувати коржики з маком на Маковія?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів кефіру;

– 1 чайна ложка соди;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 550 грамів борошна;

– 100 грамів масла;

начинка:

– 200 грамів перетертого маку;

– пакетик ванільного цукру;

– 150 грамів цукру;

– 250 мілілітрів гарячого молока;

– 2 столові ложки меду.

Приготування:

Яйце збиваємо з цукром та сіллю, змішуємо з кефіром та маслом, просіюємо борошно. Замішуємо тісто і випікаємо коржики 20 хвилин при 180 градусах. Потім ламаємо або нарізаємо кубиками, злегка скроплюємо гарячим молоком. Мак змішуємо з сухими інгредієнтами та заливаємо молоком. Потім додаємо до нього рідкий мед. Змішуємо коржики з маковою начинкою. Надаємо настоятися кілька годин.

Смачного!

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