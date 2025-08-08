Знаменита як борщ: як приготувати котлету по-київськи, яку знають в усьому світі
- Котлета по-київськи є однією з найпопулярніших українських страв, яку подають у ресторанах по всьому світу.
- Вона легка у приготуванні і дарує просто неймовірний результат.
Борщ та вареники – це не єдині страви, якими відома українська кухня. Котлета по-київськи стала для них гідним конкурентам, і подають її в ресторанах по всьому світу.
Котлета по-київськи завоювала симпатію гурманів по всьому світу. Її рецепт доволі невибагливий, але результат завжди виходить просто шедевральним, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Переяслав.City".
Як приготувати класичну котлету по-київськи?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 пучок кропу;
– 1 яйце;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 100 грамів борошна;
– олія для смаження;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Куряче філе розріжте навпіл. Кожен шматок злегка відбийте з двох боків, приправте сіллю та меленим перцем.
- Вершкове масло змішайте з дрібно січеним кропом і дрібкою солі, добре розімніть до однорідності.
- Викладіть половину підготовленого масла в центр кожного шматочках філе.
- Акуратно згорніть м’ясо в рулет, підвертаючи краї, щоб начинка не витекла.
- Запаніруйте котлету: спочатку обкачайте в борошні, потім умочіть у збите яйце та обваляйте в сухарях.
- Добре розігрійте велику кількість олії та смажте котлети з кожного боку до румʼяного кольору.
- Після цього перекладіть їх у форму та допікайте в духовці при 180 градусах приблизно 10 хвилин.
Смачного!
