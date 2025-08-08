Борщ та вареники – це не єдині страви, якими відома українська кухня. Котлета по-київськи стала для них гідним конкурентам, і подають її в ресторанах по всьому світу.

Котлета по-київськи завоювала симпатію гурманів по всьому світу. Її рецепт доволі невибагливий, але результат завжди виходить просто шедевральним, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Переяслав.City".

Як приготувати класичну котлету по-київськи?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 пучок кропу;

– 1 яйце;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 100 грамів борошна;

– олія для смаження;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Куряче філе розріжте навпіл. Кожен шматок злегка відбийте з двох боків, приправте сіллю та меленим перцем. Вершкове масло змішайте з дрібно січеним кропом і дрібкою солі, добре розімніть до однорідності. Викладіть половину підготовленого масла в центр кожного шматочках філе. Акуратно згорніть м’ясо в рулет, підвертаючи краї, щоб начинка не витекла. Запаніруйте котлету: спочатку обкачайте в борошні, потім умочіть у збите яйце та обваляйте в сухарях. Добре розігрійте велику кількість олії та смажте котлети з кожного боку до румʼяного кольору. Після цього перекладіть їх у форму та допікайте в духовці при 180 градусах приблизно 10 хвилин.

Смачного!

Смачного!