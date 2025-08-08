Борщ и вареники – это не единственные блюда, которыми известна украинская кухня. Котлета по-киевски стала для них достойным конкурентам, и подают ее в ресторанах по всему миру.

Котлета по-киевски завоевала симпатию гурманов по всему миру. Ее рецепт довольно неприхотлив, но результат всегда получается просто шедевральным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Переяслав.City".

Как приготовить классическую котлету по-киевски?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 пучок укропа;

– 1 яйцо;

– 100 граммов панировочных сухарей;

– 100 граммов муки;

– масло для жарки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе разрежьте пополам. Каждый кусок слегка отбейте с двух сторон, приправьте солью и молотым перцем. Сливочное масло смешайте с мелко рубленым укропом и щепоткой соли, хорошо разомните до однородности. Выложите половину подготовленного масла в центр каждого кусочка филе. Аккуратно сверните мясо в рулет, подворачивая края, чтобы начинка не вытекла. Запанируйте котлету: сначала обваляйте в муке, затем обмакните во взбитое яйцо и обваляйте в сухарях. Хорошо разогрейте большое количество масла и жарьте котлеты с каждой стороны до румяного цвета. После этого переложите их в форму и допекайте в духовке при 180 градусах примерно 10 минут.

Приятного аппетита!

