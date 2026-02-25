Ці котлети зі склянки гречки розлетяться за секунду: страва, яка потішить у піст

Дотримуватися посту не так важко, якщо знати потрібні рецепти. Деякі страви стають справжнім відкриттям та смакують краще за мʼясо.

Не варто відмовлятися від улюблених котлет – варто просто трішки почаклувати з продуктами та пропорціями. З цим рецептом ви переконаєтеся, що є багато гідних замінників мʼясу, які ще й не потребують додаткових витрат, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати пісні котлети з гречки?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів гречки (склянка);

– 1 цибуля;

– 1 картоплина;

– 4 столові ложки манки;

– сіль та перець до смаку;

– сушений часник до смаку;

– 400 мілілітрів води;

– борошно для обвалювання;

– олія для смаження.

Легко, смачно та бюджетно / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Подрібніть цибулю маленькими кубиками та обсмажте її на олії протягом однієї-двох хвилин. Додайте до неї промиту гречану крупу, ретельно перемішайте й влийте 400 мілілітрів води. Дочекайтеся закипання, після чого зменште вогонь і варіть до майже повного випаровування рідини. Накрийте каструлю кришкою та потримайте страву на мінімальному вогні ще пару хвилин, а потім залиште гречку до повного охолодження. Тим часом натріть картоплю, скориставшись дрібною терткою. Поєднайте в мисці вже холодну кашу з картопляною масою, додайте манку, сіль, дрібку перцю та сушений часник. Вимішайте все до однорідного стану. Сформуйте з отриманого тіста невеликі котлети, обваляйте їх у борошні та викладіть на розігріту сковороду. Смажте на невеликому вогні приблизно по 4 – 5 хвилин з кожного боку, поки не з’явиться апетитна рум'яна скоринка.

З чим подати ці котлети?

У цьому випадку ідеальним рішенням стане швидкий грибний соус. Спочатку обсмажте на сковороді дрібно нарізані печериці з цибулею до золотистого кольору, підказує Fajne gotowanie.

Потім влийте вершки (або кокосове молоко для пісного варіанту), додайте дрібку солі, перець та трохи мускатного горіха. Тушкуйте на повільному вогні кілька хвилин, поки підлива злегка не загусне.

Якщо ви бажаєте отримати більш ніжну консистенцію, готову масу можна збити блендером до стану однорідного крему. Полийте цим соусом гарячі котлети безпосередньо перед подачею – це додасть страві насиченого грибного аромату та соковитості.

