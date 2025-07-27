Їх зʼїдять ще до того, як вони вистигнуть: оригінальні котлети з минтая та картоплі

Ці котлетки виходять такими смачними, що зазвичай вони зникають зі столу ще до того, як встигають охолонути. 24 Канал пропонує трішки поекспериментувати, скориставшись порадами порталу "Скарбниця рецептів".

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Інгредієнти:

– 400 грамів філе минтая;

– 7 картоплин;

– 4 столові ложки борошна;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Філе риби наріжте невеликими шматками, приправте сіллю, меленим перцем і улюбленими спеціями для риби. Добре перемішайте та залиште маринуватись приблизно на 15 хвилин.

Очистьте картоплю, натріть її на великій тертці. Залийте терту масу холодною водою, добре промийте, злийте зайву рідину і ретельно відіжміть, щоб позбутися надлишку вологи.

Приправте картопляну масу сіллю, перцем, за бажанням додайте сушені трави або інші ароматні спеції. Перемішайте до однорідності.

В окремій мисці збийте яйця з дрібкою солі та перцю. В іншу ємність насипте борошно.

Кожен шматочок риби обваляйте спочатку в борошні, потім умочіть у збиті яйця, а після цього щільно обгорніть тертою картоплею. Добре притисніть руками, щоб сформувати щільну котлету, яка не буде розпадатися під час смаження.

Смажте котлетки на сковороді з розігрітою олією на середньому вогні по 5 – 7 хвилин з кожного боку, можна під кришкою.