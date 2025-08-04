Автентична українська кухня – це ситно. смачно й колоритно. Кожен, хто куштував коцюрбу лише раз, більше не може уявити свого життя без неї.

Як і всі козацькі страви, коцюрба смачна, уже ситна й легка у приготуванні. У наших воїнів було вдосталь справ, тож вони творили шедеври без зайвої мороки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Як приготувати козацьку коцюрбу?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів картоплі;

– пів моркви;

– 1,5 цибулі;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 200 грамів свинячої підчеревини;

– сіль та перець до смаку;

– 1 столова ложка сметани;

– 250 грамів борошна;

– пів чайної ложки соди;

– зелена цибуля для подачі.

Приготування:

Картоплю чистимо і нарізаємо шматочками, моркву натираємо, цибулю нарізаємо. Варимо овочі в добре підсоленій воді. Додаємо вершкове масло, щоб картопля була розсипчастою. Потім зливаємо воду в окрему ємність – бульйон нам ще буде потрібен. Підчеревину і половину цибулини нарізаємо. Не дуже тонко, щоб мʼясо не перетворилося на прозорі шкварки. До бульйону додаємо соду та сметану. Поступово додаємо борошно. Відщипуємо його на шматки і варимо галушки у солоній воді. Обсмажуємо мʼясо з цибулею. Викладаємо страву: спочатку картопля, потім галушки, зверху – мʼясо з цибулею. Наостанок можна посипати страву зеленою цибулею.

Смачного!

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