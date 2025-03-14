Просто, швидко та смачно: рецепт ковбаси на Великдень, який не потребує багато клопотів

Ковбаса – обов’язковий атрибут великоднього кошика. І хоча полиці магазинів перед святами рясніють готовими виробами, її можна приготувати вдома.

Зробити її зовсім не складно – знадобиться лише м’ясо, спеції і трішки часу. До того ж ви самі контролюєте складники та "підганяєте" ковбасу на ваш смак, інформує 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Її можна запекти у духовці або закоптити для більш насиченого аромату.

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Рецепт домашньої ковбаси

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 1 кілограм яловичини;

– 300 грамів сала;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 2 чайні ложки коріандру;

– 0,5 літра води.

Приготування:

Половину фаршу пропустіть через м’ясорубку, іншу половину дрібно поріжте. Сало також пропустіть через м’ясорубку. Змішайте м’ясо, сало та спеції. Добре вимісіть і поставте в холодильник на ніч. Вийміть масу з холодильника та додайте крижану воду. Сформуйте ковбаски за допомогою м’ясорубки. Ковбаски можна коптити або запікати – обирайте спосіб приготування до смаку. Для запікання у духовці розігрійте її до 180 градусів. Викладіть ковбаски на деко, застелене пергаментом, або на решітку, підставивши під неї форму для стікання жиру. Запікайте приблизно 40 – 50 хвилин. Для копчення ковбасок добре розігрійте коптильню. Коптіть спочатку на слабкому жарі, поки ковбаски не набудуть красивого золотисто-коричневого кольору. Потім зробіть вогонь трохи сильнішим і тримайте ще деякий час, доки вони не стануть повністю готовими.

Смачного!

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