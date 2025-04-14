Оригінальна і красива: як приготувати крафін – модну паску, якою захоплюються усі

Крафін – одна з головних зірок великодніх свят. Якщо ви прихильник оригінальності та витонченості, то просто мусите спробувати цю насолоду.

Крафін лише нещодавно став відкриттям для широкої публіки, однак його вже встигли полюбити усі. Ніжний смак та яскравий вигляд – це саме те, що потрібно для великоднього столу, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

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Рецепт крафіна

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів молока;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 125 грамів цукру;

– 1 яйце + 2 жовтки;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 3 грами солі;

– цедра 1 апельсина;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 410 грамів борошна;

– 140 грамів вершкового масла (40 грамів в тісто і 100 грамів для змащення);

наповнення:

– 100 грамів макової начинки;

– 100 грамів родзинок або цукатів, змочених у коньяку;

– цукрова пудра для посипки.

Приготування:

У глибокій мисці з'єднуємо всі складники для тіста, окрім вершкового масла, та ретельно вимішуємо до однорідної консистенції. Після цього додаємо 40 грамів м’якого масла і вмішуємо його до повного поглинання тістом. Накриваємо та залишаємо на годину, щоб тісто відпочило й стало більш еластичним. Коли тісто підійде, ділимо його навпіл. Кожну частину розкачуємо у формі прямокутника. Змащуємо поверхню розм’якшеним вершковим маслом (приблизно 50 грамів на кожен пласт тіста), розподіляємо начинку та скручуємо у рулет. Кожен рулет розрізаємо вздовж майже до кінця, залишаючи один край цілим. Формуємо з обох частин "равлика" або завиток і викладаємо у підготовлені форми для випікання. Залишаємо вироби в теплому місці на 60 – 90 хвилин, щоб тісто добре піднялось — воно має збільшитися вдвічі. Випікаємо у духовці, розігрітій до 170 градусів з увімкненою конвекцією, приблизно 45 – 55 хвилин — до золотистої скоринки. Після охолодження, за бажанням, присипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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