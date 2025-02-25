Більше не буде кляксою: як надати яєчні бажану форму за допомогою огірка – лайфхак року

Цей цікавий секрет точно вартує вашої уваги. Завдяки йому ви зможете надавати яєчні будь-якої бажаної форми.

Наступного разу, коли ви будете готувати яєчню, обов'язково скористайтеся цим секретом. Він дозволить надати яйцю бажаної естетичної форми, розповідає 24 Канал.

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Надаємо яєчні форми

Не обов'язково мати вдома спеціальні формочки, щоб яйця при смаженні не розтікалися некрасивою плямою. Є куди простіший спосіб, і для нього потрібен звичайний свіжий огірок.

Форма має значення / Фото Pixabay

Розріжте огірок навпіл та "намалюйте" ним бажану форму для яйця на сковорідці. Виглядатиме дивно, але цей простий спосіб творить справжню магію.

Варто знати, що огірок не замінить олії, а просто надасть яєчні бажаної форми. Однак якщо ви маєте сковорідку з антипригарним покриттям, то олія і взагалі не потрібна.

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