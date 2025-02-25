Увесь секрет в приготуванні смачного оселедця криється в маринаді. Якщо у вас вдома є мед – ви на половині шляху до створення кулінарного шедевра, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт смачного оселедця

  • Час: 25 хвилин + кілька годин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 2 філе оселедця;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки меду;
– третина лимона;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте цибулю тонкими кільцями, посоліть її і трохи помніть руками, щоб вона пустила сік.
  2. Додайте до цибулі мед, перець і нарізаний часточками лимон (кількох часточок вистачить). Знову перемішайте все руками, накрийте плівкою і дайте постояти 20 хвилин.
  3. На тарілку викладіть половину цибулі, зверху розкладіть шматочки оселедця, а потім накрийте їх рештою цибулі.
  4. Загорніть тарілку в харчову плівку і помістіть у холодильник на 2 – 3 години.

Смачного!

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