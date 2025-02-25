Весь секрет в приготовлении вкусной селедки кроется в маринаде. Если у вас дома есть мед – вы на половине пути к созданию кулинарного шедевра, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт вкусной сельди

Время: 25 минут + несколько часов

25 минут + несколько часов Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 филе сельди;

– 2 луковицы;

– 3 столовые ложки меда;

– треть лимона;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте лук тонкими кольцами, посолите его и немного помните руками, чтобы он пустил сок. Добавьте к луку мед, перец и нарезанный дольками лимон (нескольких долек хватит). Снова перемешайте все руками, накройте пленкой и дайте постоять 20 минут. На тарелку выложите половину лука, сверху разложите кусочки сельди, а затем накройте их оставшимся луком. Заверните тарелку в пищевую пленку и поместите в холодильник на 2 – 3 часа.

Приятного аппетита!

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