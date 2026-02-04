Універсальний крем для будь-якої випічки за лічені хвилини: він робить десерти шедевральними
- Універсальний рецепт крему для випічки включає 300 грамів жирної сметани, 100 грамів цукру, 400 грамів вершків і 2 чайні ложки ванільного цукру.
- Цей крем добре тримає форму і підходить для будь-яких десертів.
Крем – це головний акцент будь-якого десерту. Якщо не хочеться шукати нові рецепти, завжди можна повернутися до універсального варіанту.
Крем повинен не просто бути ніжним, а й добре тримати форму – від цього залежить естетика вашого десерту. Універсальний рецепт від порталу "Господинька" забезпечує саме такий результат.
Як зробити універсальний крем для тортів?
- Час: 5
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів жирної сметани;
– 100 грамів цукру;
– 400 грамів вершків;
– 2 чайні ложки ванільного цукру.
Ніжна вишуканість без зусиль / Фото Freepik
Приготування:
- Усі інгредієнти повинні бути добре охолодженими.
- Сметану зʼєднуємо з цукром та чекаємо, поки він розчиниться.
- Збиваємо сметану з ванільним цукром до стійких піків. На них має бути чітко видно візерунок від вінчиків.
- Додаємо сметану до вершків та збиваємо до густішої консистенції, але недовго, щоб не перетворити вершки на масло.
- Використовуємо для десерту.
Чому для крему треба жирні вершки та сметана?
Жирність молочних продуктів для крему – ключова для якості результату. Це той випадок, коли економія точно зайва, наголошує Fajne gotowanie.
Саме завдяки цьому крем буде стабільним та повітряним без використання загущувачів. А ще саме жирні вершки та сметана забезпечують "пломбірний" відтінок смаку.
