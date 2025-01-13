Італійська класика, яка заворожує: готуємо ароматний крем-суп з моцарелою

Коли надворі холодно, завжди хочеться чогось смачного та гаряченького. Крем-суп з моцарелою – ідеальна опція, яку ви полюбите з першої ж ложки.

Ця страва – ідеальна ілюстрація усіх найкращих якостей італійської кухні. Легко, швидко і надзвичайно смачно – хіба це не подарунок для кожної господині? 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом Beszamel.

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Рецепт томатного крем-супу з моцарелою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм помідорів;

– 1 велика біла цибулина;

– 3 зубчики часнику;

– 500 мілілітрів овочевого бульйону;

– 3 гілочки свіжого чебрецю;

– 1 лавровий лист;

– 1 кулька свіжої моцарели (125 – 150 грамів);

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– оливкова або якісна рослинна олія – до смаку.

Приготування:

Застеліть деко папером для випічки та розігрійте духовку до 200 градусів. Помийте помідори та розріжте кожен на вісім частин. Викладіть їх на деко шкіркою вниз. Цибулю почистіть, наріжте на "восьминки" й розкладіть поряд із помідорами. Часник почистіть, розріжте кожен зубчик навпіл і викладіть на помідори. Збризніть овочі оливковою олією, посипте сіллю та перцем. Поставте деко в духовку на середній рівень і запікайте 35 – 40 хвилин при 200 градусах. Обсмажені овочі разом із виділеним соком перекладіть у каструлю. Влийте овочевий бульйон, додайте гілочки чебрецю та лавровий лист. Доведіть суп до кипіння, потім тушкуйте ще 20 хвилин на слабкому вогні. Поки суп вариться, наріжте моцарелу невеликими шматочками. Після тушкування вийміть із каструлі лавровий лист і гілочки чебрецю. За допомогою ручного блендера збийте суп до кремоподібної консистенції. За необхідності додайте спеції. Суп подавайте гарячим, додаючи шматочки моцарели безпосередньо в тарілки. Якщо бажаєте, можна нагріти суп разом із моцарелою, помішуючи, поки сир повністю не розтане.

Смачного!

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