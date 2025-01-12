Фарш часто використовують для приготування котлет, фрикадельок, соусів та запіканок. Заморожування дає змогу зекономити час на щоденному приготуванні їжі та запобігає марнуванню продуктів, інформує 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

Цікаво Рідні цілуватимуть руки: запікаємо соковиті відбивні у соусі барбекю

Як заморозити фарш

Основне правило – заморожувати фарш потрібно одразу після покупки або приготування. Це допоможе зберегти його найкращі властивості. Використовуйте герметичну харчову плівку, морозильні пакети або спеціальні контейнери. Важливо видалити зайве повітря перед запаковуванням – це запобігає утворенню кристалів льоду та зберігає текстуру.

Рекомендується перед заморожуванням розділити фарш на невеликі порції. Це значно спрощує процес розморожування та подальшого використання. Не забудьте додати етикетку з датою заморожування – це допоможе контролювати терміни зберігання.

Як розморозити фарш

Найкращий спосіб розморожування – залишити фарш у холодильнику на нижній полиці або в спеціальній шухляді. Це забезпечує рівномірне розморожування та зберігає його структуру.

Для швидкого розморожування можна використати холодну воду. Помістіть фарш в герметичну упаковку та опустіть у воду, періодично змінюючи її для підтримання низької температури. Після розморожування фарш слід одразу використовувати для приготування страв.

Це неймовірно смачно: як приготувати салат з сиром косичка.