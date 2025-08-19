Насолоджуватися кукурудзою можна не лише сезон. Її легко зберігати на зиму, і результат вас потішить більше, ніж придбаний продукт.

Ця кукурудза стане ідеальним доповненням для ваших салатів. Вона в міру солодка та може зберігатися хоч цілий рік, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Сімʼя".

Як закрити кукурудзу на зиму?

Час : 1 година + стерилізація

: 1 година + стерилізація Порцій: баночка 0,5 літра

Інгредієнти:

– кукурудза;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 столова ложка оцту.

Приготування:

Качани кукурудзи очистіть від листя та волокон, щільно викладіть у каструлю, залийте водою так, щоб вони були повністю покриті, підсоліть і варіть приблизно 40 хвилин, до м’якості зерен. Гарячу воду злийте, дайте кукурудзі трохи охолонути. Зріжте зерна з качанів, за потреби промийте їх (якщо потрапили частинки качана) та щільно розкладіть по півлітрових баночках. У кожну банку додайте сіль, цукор та оцет. Залийте все окропом, накрийте кришками й поставте банки у велику каструлю з гарячою водою. Стерилізуйте протягом 3 годин. Закрутіть банки, переверніть та закутайте до вистигання.

Смачного!

