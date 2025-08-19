19 серпня, 08:20
Краща й смачніша, ніж в магазині: простий рецепт консервованої кукурудзи
Основні тези
- Рецепт консервованої кукурудзи включає кукурудзу, сіль, цукор та оцет.
- Вона легка у приготування та смакуватиме краще за куплений продукт.
Насолоджуватися кукурудзою можна не лише сезон. Її легко зберігати на зиму, і результат вас потішить більше, ніж придбаний продукт.
Ця кукурудза стане ідеальним доповненням для ваших салатів. Вона в міру солодка та може зберігатися хоч цілий рік, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Сімʼя".
Як закрити кукурудзу на зиму?
- Час: 1 година + стерилізація
- Порцій: баночка 0,5 літра
Інгредієнти:
– кукурудза;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту.
Приготування:
- Качани кукурудзи очистіть від листя та волокон, щільно викладіть у каструлю, залийте водою так, щоб вони були повністю покриті, підсоліть і варіть приблизно 40 хвилин, до м’якості зерен.
- Гарячу воду злийте, дайте кукурудзі трохи охолонути.
- Зріжте зерна з качанів, за потреби промийте їх (якщо потрапили частинки качана) та щільно розкладіть по півлітрових баночках.
- У кожну банку додайте сіль, цукор та оцет.
- Залийте все окропом, накрийте кришками й поставте банки у велику каструлю з гарячою водою. Стерилізуйте протягом 3 годин.
- Закрутіть банки, переверніть та закутайте до вистигання.
Смачного!
